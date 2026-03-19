三比二擊敗美國 委內瑞拉流淚：我們需要這座冠軍

委內瑞拉隊昨天在二○二六年世界棒球經典賽寫下歷史新頁，在美國領土以三比二擊敗地主隊，拿下隊史首座冠軍，全隊喜悅中夾雜淚水，球星亞古納淚崩說，「委內瑞拉需要這座冠軍」。委國人民舉國歡騰，代理總統羅德里格斯賽後宣布，「今天是國家歡慶日，全國放假一天」，鼓勵人民上街頭慶祝歷史性勝利。

美國總統川普一月發動攻打委內瑞拉，並逮捕該國總統馬杜洛，兩國間的緊繃情勢，讓經典賽爭冠戰更具話題性。賽會期間委內瑞拉無意將政治帶進球場，而是用表現讓家鄉和球迷感到驕傲。委內瑞拉成為歷屆經典賽第四支奪冠隊伍，舉國歡騰，人民陷入瘋狂。

委內瑞拉隊史首度在經典賽爭冠，碰上連續三屆晉級的美國大軍，教練團做足準備，前一天擊敗義大利後開會到凌晨三時。昨天冠軍戰果斷投手調度，看得出團隊的信心和決心，由羅德里奎茲先發四點一局無失分好投領軍，全場動用六名投手，僅讓美國隊敲出三安打、吞十次三振。

九局下，帕倫西亞飆「再見三振」守住勝利，委內瑞拉在現場超過三萬六千名觀眾見證下歡慶隊史首冠，陣中不少教練、球員都激動落淚，每一分感動背後都夾雜無數的淚水。僅管情緒十分複雜，但大家都是同樣想法，「讓我們的國家驕傲。」

委內瑞拉三壘手賈西亞在經典賽打擊率三成八五、全壘打一支、打點七分，榮獲賽會ＭＶＰ，他說，「老天把這座冠軍給了我們，是因為國家需要，委內瑞拉人需要這座冠軍，我們這些球員也需要。」

「外界低估了委內瑞拉，因為我們什麼都沒贏過，但我們很強。」賈西亞指出，無論賽前委內瑞拉的世界排名為何，「這場比賽之後，我們就是世界第一。」

委內瑞拉明星球員、國聯前ＭＶＰ亞古納賽後情緒遲遲未能平復，受訪時帶著淚水高呼，「委內瑞拉需要這座冠軍，我現在所做的事，就是要讓國家感到驕傲。」

委國隊長培瑞茲第四度參賽終於奪冠，賽後哽咽發言，提到部分家人因簽證問題，從沒機會到美國看他在大聯盟的比賽，因此願意再戰這次經典賽，「我為我的家人和所有委內瑞拉人民感到高興。」