經典賽／日本創隊史最差戰績 繼任教頭人選松井秀喜浮上檯面

日本在本屆經典賽創下歷來最差戰績後，總教練井端弘和有意請辭。日媒報導，松井秀喜與栗山英樹有望成為後繼人選，而且出現網羅洛杉磯天使隊前教頭麥登加入教練團的聲音。

日媒「東京體育」今天報導，日本在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強以5比8不敵委內瑞拉，不僅連霸夢碎，也是首度止步於經典賽8強，最終「慘敗」收場。

井端弘和賽後告訴媒體「結果就是一切」，表明有意在本屆賽事結束後請辭。之後外界關注的焦點就瞬間轉到為了迎戰2027年第4屆世界12強棒球賽，以及2028年洛杉磯奧運的新團隊。

報導分析，接下來最大的重點是如何「善用」美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日本名將大谷翔平，以及集結團隊。

在這個情況下，日本前旅美球星松井秀喜接任日本隊總教練的呼聲迅速變高。他在球員時期曾任日本職棒讀賣巨人隊第4棒，轉戰MLB紐約洋基隊後也成為主力打者，2009年更成為第一個拿下世界大賽最有價值球員（MVP）的日本人。

松井秀喜目前51歲，也是洋基隊總經理特別顧問。他今年2月曾造訪日本宮崎縣，勉勵正在備戰的日本隊成員，存在感相當高。然而，單靠響亮的名氣並不足以勝任總教練。報導指出，這次敗戰再次凸顯的問題是，如何讓大谷這位超級巨星發揮最大的戰力。

另外，目前也出現希望栗山英樹回鍋的聲音。

目前64歲的栗山英樹，是大谷翔平效力於日職火腿隊期間的總教練，自2024年起出任火腿隊首席棒球營運官（CBO）。他在上屆經典賽率領日本隊奪冠，獲得高度評價，先前在火腿隊時期與建立的大谷翔平關係，也成功讓大谷按照團隊需要發揮最大價值。

而日本代表隊周遭人士也提出一項可能的妙計，就是網羅大谷在洛杉磯天使隊時期的總教練麥登（JoeMaddon）加入教練團。

麥登擔任天使隊教頭之前，曾率領芝加哥小熊隊睽違108年拿下大聯盟總冠軍戰「世界大賽」冠軍，終結了1945年以來球迷間流傳的「山羊魔咒」。

他後來轉任天使隊教頭期間，大膽讓大谷翔平使出投打「二刀流」，並推動大谷自2021年起全面投打雙棲。他與大谷之間密切的溝通，也被MLB官網及ESPN報導為大谷持續飛躍的重要因素。這也使麥登成為少數理解「如何讓大谷發光發熱」的人。

而麥登也與松井秀喜有一段交集。他2012年擔任坦帕灣光芒隊總教練期間，向球團力爭松井加入團隊，並協助把松井的合約從小聯盟改為大聯盟。對當時去向未明的松井而言，麥登是向松井提供職業生涯後期舞台的恩人。

不過，日本沒有聘請過外國人出任總教練的前例，語言、共享資訊方面也會出現課題。另外松井秀喜也缺乏擔任總教練或其他教練的經驗，能否扛起團隊指揮官的角色仍是未知數。

2027年11月的12強攸關奧運資格，兩年後的2028年洛杉磯奧運，日本也可能徵召大聯盟選手出賽。

「東京體育」總結，日本隊需要的不僅是總教練，而是能整合日本國內以及大谷翔平等大聯盟巨星等級選手的總教練與參謀。