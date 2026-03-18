快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／老天把冠軍給委內瑞拉而非美國 MVP賈西亞：因我們國家需要

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
賈西亞坦言，自己從來沒想過能在經典賽拿下MVP。 法國新聞社
賈西亞坦言，自己從來沒想過能在經典賽拿下MVP。 法國新聞社

「外界低估了委內瑞拉，因為我們什麼都沒贏過，但我們很強。」

即使過去不曾打進過世界棒球經典賽決賽，但委內瑞拉始終認為自己有能力做得到，今年他們不僅首度拿下爭冠門票，更一舉擊敗美國高捧隊史首冠，拿下MVP的賈西亞（Maikel Garcia）說：「我們證明了我們擁有能夠讓全世界看見委內瑞拉的實力。」

委內瑞拉今天在經典賽奪冠，迎接舉國歡騰的歷史性時刻，效力於皇家隊的26歲三壘手賈西亞拿下MVP後感觸很多，「我總是跟我在委內瑞拉的兄弟們說，一年之內什麼事都有可能發生。」

賈西亞回憶，2024年對他來說是很艱難的一年，整季都很掙扎，當時他總認為自己是「最爛的打者」，但隔年他在大聯盟出賽160場，有16轟，繳出2成86的打擊率，拿下美聯三壘金手套獎，並在美聯MVP的票選中獲得選票，「那對我來說很重大，讓我有想要更努力的動力。」

「在2025年之前，我都不相信自己的天賦，我知道我還能做更多，這也是為什麼我會來參加經典賽。」賈西亞坦言，自己從來沒想過能在經典賽拿下MVP，「但老天的安排是完美的，現在輪到我了。」

能從堪稱「史上最強」美國隊的手中拿下本屆經典賽冠軍，賈西亞表示：「他們打得很好，老天把這座冠軍給了我們，是因為我們的國家需要，在委內瑞拉的國人需要這座冠軍，而我們這些球員也需要。」

幫助自己的國家奪下經典賽冠軍，賈西亞指出：「我不知道上天還有什麼要給我和給我們球隊的，但對我來說，這就是NO.1了。」他提到，委內瑞拉過去不曾贏過大賽，所以被外界低估，但實力真的很堅強，「我們從沒打進過決賽，但這批由年輕球員和老將組成的陣容，我們已經做出證明了。」

美國隊 大聯盟 美國 經典賽

延伸閱讀

經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假

經典賽／全明星陣容揭曉 美國2投2野最多、大谷翔平指定打擊入選

經典賽／委內瑞拉首奪冠軍 川普火速發文再提「建州」主張

經典賽／「我的國家需要這座冠軍」 亞古納：讓委內瑞拉人民感到驕傲

相關新聞

經典賽／美輸委沒賺到積分 中華最終排名13力保世界排名第二

2026年經典賽落幕，中華隊以第13名的成績力保世界排名第二，未讓美國超前。冠軍由委內瑞拉獲得，賽事積分計算將影響各國未來的國際地位。

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K 球迷嚴厲斥責：大賽總是很爛

美國上屆決賽以2：3輸給日本，本屆組出史上最豪華陣容，卻一路打得跌跌撞撞，最終冠軍戰以2：3輸球的惡夢重演。賈吉全場4打數0安打，吞下3次三振，再度遭球迷質疑有「大賽軟手」的屬性。

經典賽／老天把冠軍給委內瑞拉而非美國 MVP賈西亞：因我們國家需要

「外界低估了委內瑞拉，因為我們什麼都沒贏過，但我們很強。」

經典賽／全明星陣容揭曉 美國2投2野最多、大谷翔平指定打擊入選

2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，委內瑞拉奪下隊史首座冠軍，美國隊則是連續兩屆獲亞軍，大聯盟也在今天公布本屆賽事的全明星陣容，美國隊2投2野入選人數最多，大谷翔平以指定打擊身份獲選，則是唯一的亞洲球員。

經典賽／9上不押「最強火球男」米勒？美國教頭解釋：尊重教士隊

美國隊在世界棒球經典賽9局上投手調度受到質疑，不換實力最強的教士隊火球男米勒（Mason Miller），而是先派紅襪隊惠特洛克（Garrett Whitlock），這項決定讓美國失掉第3分，最後落敗。美國教頭德羅沙（Mark DeRosa）賽後解釋這樣做的原因。

經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假

委內瑞拉在世界棒球經典賽決賽以3：2打敗美國，拿下隊史首座冠軍，舉國歡騰。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在社群平台發文宣布，明天全國放假一天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。