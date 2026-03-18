經典賽／老天把冠軍給委內瑞拉而非美國 MVP賈西亞：因我們國家需要

「外界低估了委內瑞拉，因為我們什麼都沒贏過，但我們很強。」

即使過去不曾打進過世界棒球經典賽決賽，但委內瑞拉始終認為自己有能力做得到，今年他們不僅首度拿下爭冠門票，更一舉擊敗美國高捧隊史首冠，拿下MVP的賈西亞（Maikel Garcia）說：「我們證明了我們擁有能夠讓全世界看見委內瑞拉的實力。」

委內瑞拉今天在經典賽奪冠，迎接舉國歡騰的歷史性時刻，效力於皇家隊的26歲三壘手賈西亞拿下MVP後感觸很多，「我總是跟我在委內瑞拉的兄弟們說，一年之內什麼事都有可能發生。」

賈西亞回憶，2024年對他來說是很艱難的一年，整季都很掙扎，當時他總認為自己是「最爛的打者」，但隔年他在大聯盟出賽160場，有16轟，繳出2成86的打擊率，拿下美聯三壘金手套獎，並在美聯MVP的票選中獲得選票，「那對我來說很重大，讓我有想要更努力的動力。」

「在2025年之前，我都不相信自己的天賦，我知道我還能做更多，這也是為什麼我會來參加經典賽。」賈西亞坦言，自己從來沒想過能在經典賽拿下MVP，「但老天的安排是完美的，現在輪到我了。」

能從堪稱「史上最強」美國隊的手中拿下本屆經典賽冠軍，賈西亞表示：「他們打得很好，老天把這座冠軍給了我們，是因為我們的國家需要，在委內瑞拉的國人需要這座冠軍，而我們這些球員也需要。」

幫助自己的國家奪下經典賽冠軍，賈西亞指出：「我不知道上天還有什麼要給我和給我們球隊的，但對我來說，這就是NO.1了。」他提到，委內瑞拉過去不曾贏過大賽，所以被外界低估，但實力真的很堅強，「我們從沒打進過決賽，但這批由年輕球員和老將組成的陣容，我們已經做出證明了。」