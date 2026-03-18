經典賽／美輸委沒賺到積分 中華最終排名13力保世界排名第二

2026年經典賽畫下句點，由委內瑞拉捧起冠軍金盃，美國在一分飲恨收下銀牌，維持上屆名次，該賽事雖雖大聯盟所主辦，但仍列入國際棒壘總會(WBSC)世界男子棒球排名積分計算，且等級僅次於12強賽積分；根據去年實行的最新世界排名規則，以4年為周期，必須扣除相同賽事積分，因此抺消上屆經典賽積分，最終結果美國幾乎沒有分數進帳，本屆最終排名13的中華隊力保住世界排名第二，未讓美國超前，日本即使未進四強，仍以本屆排名第五，坐穩世界排名第一地位。

世界排名是WBSC根據各國各年齡分級棒球國際賽表現做為排名，但成棒級賽事仍占較多積分，是影響排名的關鍵，特別像是世界12強賽事，是積分等級最高的比賽，中華隊就是靠著2024年12強冠軍積分，排名坐穩第二。至於經典賽部分WBSC列為第二高積分等級，賽事結果對積分會有很大的影響；WBSC積分排名主要做為12強賽(下屆增為16隊)球隊挑選依據，但與洛杉磯奧運選隊並無任何關係。

結束今年經典賽除了冠軍委內瑞拉、亞軍美國外，雖未進行排名賽，但依勝場數及失分比較最終排名，第三為多明尼加、第四義大利、第五日本、第六加拿大、第七波多黎各、第八韓國。7至20的排名則依分組第三先排，分別第九名澳洲、第十名墨西哥、第11名古巴、第12名以色列；分組第四則為第13名中華隊(4隊戰績最佳)、第14名哥倫比亞、第15名英國、第16名蘭，分組第五則是第17名巴拿馬、第18名尼加拉瓜、第19名捷克、第20名巴西。

依經典賽排名，WBSC根據加成的分數，最後會精算各國得分。雖在公布前無法得知精確得分，但依照更改後的規則上屆經典賽為2023年舉辦，在4年周期內同一賽事不再重覆，初步估算所有上屆積分都消除下，委內瑞拉雖可進帳至少1000分，但扣除上屆第五名811分，實際進帳約200分左右。至於美國維持亞軍席次，積分應不會有太大變化，如此一來就都無法威脅到中華隊，世界排名前五強應無變化為日本、中華、美國、韓國、委內瑞拉。

中華隊是上屆17名變成本屆13名，以及韓國從上屆11名提升至第八名，積分均會有所增加，日本從上屆冠軍滑落本屆排名第五積分將減少300分，但積分本就高懸的他們，世界霸主地位不會改變。

至於最新世界排名仍有待WBSC公布，雖不是定期公布，上次公布時間為去年底12月31日，但經典賽之後，應該有機會會再公布新的排名。