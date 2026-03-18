經典賽／9上不押「最強火球男」米勒？美國教頭解釋：尊重教士隊

美國隊在世界棒球經典賽9局上投手調度受到質疑，不換實力最強的教士隊火球男米勒（Mason Miller），而是先派紅襪隊惠特洛克（Garrett Whitlock），這項決定讓美國失掉第3分，最後落敗。美國教頭德羅沙（Mark DeRosa）賽後解釋這樣做的原因。

美國強打哈波（Bryce Harper）8局下轟出追平兩分砲，按照正常比賽調度。9局上主隊會壓最強後援投手上陣，不過美國換上的投手是惠特洛克。

德羅沙接受《USA Today》記者奈登蓋爾（Bob Nightengale）訪問時解釋，這樣做是為了「尊重教士隊」，不想在非救援情境下使用米勒，「這是尊重教士隊，如果我們取得領先，他就會上場，我不會在平手的情況下派他上來。」

米勒本屆賽會登板4場，4局無失分狂飆10次三振。賽後美國隊球員接受頒獎，頒獎人替米勒掛上銀牌後，米勒看起來表情凝重，不到3秒就摘下銀牌。