經典賽／全明星陣容揭曉 美國2投2野最多、大谷翔平指定打擊入選

2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，委內瑞拉奪下隊史首座冠軍，美國隊則是連續兩屆獲亞軍，大聯盟也在今天公布本屆賽事的全明星陣容，美國隊2投2野入選人數最多，大谷翔平以指定打擊身份獲選，則是唯一的亞洲球員。

委內瑞拉首度在經典賽闖進決賽就一舉帶走冠軍金盃，舉國歡騰，賈西亞（Maikel Garcia）不僅榮獲賽會MVP，同時抱走全明星隊三壘手獎，另外還有阿拉斯（Luis Arraez） 、托瓦（Ezequiel Tovar）入選，內野就佔3席。

美國隊連兩屆爭冠失利，但在全明星陣容依舊是大贏家，投手有史肯斯（Paul Skenes）、韋伯（Logan Webb）兩人入選，本屆賽事都拿下2勝，分別投8.1、8.2局都僅失1分，打者則由決賽敲出首安的圖蘭（Brice Turang）以及安東尼（Roman Anthony）入選。

義大利隊史首度挺進4強，諾拉（Aaron Nola）合計投9局僅失1分，送出8次三振，和外野手諾里（Dante Nori） 雙雙入選全明星陣容。多明尼加也有捕手（Austin Wells）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.）2人入列。

亞洲球隊本屆只有日本隊挺進8強，但沒有進入4強，然而大谷翔平5戰敲3轟、進帳7打點的表現，依舊獲選全明星隊指定打擊。