經典賽／全明星陣容揭曉 美國2投2野最多、大谷翔平指定打擊入選
2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，委內瑞拉奪下隊史首座冠軍，美國隊則是連續兩屆獲亞軍，大聯盟也在今天公布本屆賽事的全明星陣容，美國隊2投2野入選人數最多，大谷翔平以指定打擊身份獲選，則是唯一的亞洲球員。
委內瑞拉首度在經典賽闖進決賽就一舉帶走冠軍金盃，舉國歡騰，賈西亞（Maikel Garcia）不僅榮獲賽會MVP，同時抱走全明星隊三壘手獎，另外還有阿拉斯（Luis Arraez） 、托瓦（Ezequiel Tovar）入選，內野就佔3席。
2026 WBC All-Tournament Team! pic.twitter.com/7mmvnSWdVr— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026
美國隊連兩屆爭冠失利，但在全明星陣容依舊是大贏家，投手有史肯斯（Paul Skenes）、韋伯（Logan Webb）兩人入選，本屆賽事都拿下2勝，分別投8.1、8.2局都僅失1分，打者則由決賽敲出首安的圖蘭（Brice Turang）以及安東尼（Roman Anthony）入選。
義大利隊史首度挺進4強，諾拉（Aaron Nola）合計投9局僅失1分，送出8次三振，和外野手諾里（Dante Nori） 雙雙入選全明星陣容。多明尼加也有捕手（Austin Wells）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.）2人入列。
亞洲球隊本屆只有日本隊挺進8強，但沒有進入4強，然而大谷翔平5戰敲3轟、進帳7打點的表現，依舊獲選全明星隊指定打擊。
2026年世界棒球經典賽（WBC）全明星隊
●投手：
美國 史肯斯（Paul Skenes）
美國 韋伯（Logan Webb）
義大利 諾拉（Aaron Nola）
●捕手：多明尼加 威爾斯（Austin Wells）
●一壘手：委內瑞拉 阿拉斯（Luis Arraez）
●二壘手：美國 圖蘭（Brice Turang）
●三壘手：委內瑞拉 賈西亞（Maikel Garcia）
●游擊手：委內瑞拉 托瓦（Ezequiel Tovar）
●外野手：
美國 安東尼（Roman Anthony）
多明尼加 塔提斯（Fernando Tatis Jr.）
義大利 諾里（Dante Nori）
●指定打擊：日本 大谷翔平
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