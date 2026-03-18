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經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假
委內瑞拉在世界棒球經典賽決賽以3：2打敗美國，拿下隊史首座冠軍，舉國歡騰。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在社群平台發文宣布，明天全國放假一天。
羅德里格斯發文寫道，「我決定宣布明天為全國歡慶日（國定假日），停止上班（必要服務行業勞工除外），好讓我們年輕人走上廣場、公園和球場一起慶祝。明天大家一起來參加盛大的『委內瑞拉團結勝利』音樂會！」
昨天委內瑞拉擊敗義大利隊，美國總統川普發文稱讚，「哇！委內瑞拉今晚在WBC四強以4比2擊敗義大利。他們看起來真的很強，最近委內瑞拉好事連連！我在想這種魔力到底是怎麼回事？要不要成為第51州？」今天委內瑞拉奪冠，他只表示，「建州啦！」
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