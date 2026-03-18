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經典賽／「我的國家需要這座冠軍」 亞古納：讓委內瑞拉人民感到驕傲

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞古賽後高舉冠軍獎盃。 路透通訊社
亞古賽後高舉冠軍獎盃。 路透通訊社

委內瑞拉奪下隊史在世界棒球經典賽（WBC）的首冠，拿下屬於委內瑞拉國人的一場重要勝利，陣中球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）賽後也激動落淚，「我的國家需要這座冠軍。」

委內瑞拉隊史首度闖經典賽決賽，並且以3：2擊敗強敵美國隊奪冠，對委內瑞拉全隊甚至全國人民來說都是意義非凡，亞古納直到賽後受訪時都難掩激動情緒，剛哭完後的雙眼依舊含著淚水。

亞古納直言，拿下這座冠軍，心中有很多的情緒，「我的國家需要這座冠軍。」他提到，自己的家人、朋友都在國內關心這場賽事，他再次重申自己說過的話，「我現在所做的事，就只是想要讓我的國家感到驕傲。」

他直呼，拿到冠軍真的非常興奮，心情很難用言語來表達，「對我個人來說，這座冠軍是我生涯中最重要的事。」他不斷強調，「今天，我只是想讓我的國人感到驕傲。」

情緒 美國隊 經典賽 Ronald Acuna Jr. 委內瑞拉

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