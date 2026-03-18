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經典賽／委內瑞拉首奪冠軍 川普火速發文再提「建州」主張

中央社／ 邁阿密17日綜合外電報導
委內瑞拉擊敗美國隊奪冠後，美國總統川普也火速發文，嗨喊要讓委內瑞拉成為美國第51州。 美聯社
委內瑞拉擊敗美國隊奪冠後，美國總統川普也火速發文，嗨喊要讓委內瑞拉成為美國第51州。 美聯社

委內瑞拉今天以3比2擊敗美國，奪下隊史首座世界棒球經典賽冠軍。美國總統川普也在賽後火速發文，嗨喊要讓委內瑞拉成為美國第51州。

美聯社報導，當比賽結束那一刻，位於邁阿密的貸得寶公園（loanDepot Park）球場爆出震耳欲聾的歡呼聲，旅居當地的委國僑民讓現場宛如委內瑞拉主場。

一位臉上繪有委內瑞拉國旗的邁阿密居民馬西亞夫（Argenis Masiaf）說：「為委內瑞拉感到超級激動，並能親臨冠軍賽現場。這已經超越了運動本身，這是我們應得的。」

他說：「我們在國內經歷了許多艱難的時刻。這是屬於委內瑞拉的時刻，能完成如此特別且值得紀念的成就。」

在委內瑞拉首都及人口最多的城市卡拉卡斯（Caracas），今天晚間的街道上空無一人，所有人都在緊盯球賽。成千上萬的民眾，聚集在一個公共廣場上觀看比賽，其中許多人是孩童，還有很多人跳著舞並揮舞著委內瑞拉國旗。

委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）說：「我們將共同為我們的國家培養出更好的世代，團結一致，不分色彩、政治立場或意識形態。」

他感性說道：「我們有擁有雙重國籍的人…棒球是教育一個國家的最佳工具或方式之一。紀律、奉獻、決心。如果你不相信這些，你應該開始相信。你必須相信。今天這30個人將透過一場棒球比賽，讓整個委內瑞拉團結一心。」

26歲的潘尼亞（Ashley Pena）是卡拉卡斯的一名青年組織者，她說這場比賽給了委內瑞拉人民一個迫切需要的喘息機會。

她說：「這是讓每個委內瑞拉人重拾信念的時刻。無論我們身在任何國家，我們都在支持這支國家隊。」

另一方面，就在委內瑞拉隊獲勝後不久，美國總統川普火速發文重申了他前一天的說法，主張讓委內瑞拉成為美國的第51個州。

他在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「建州！！！（STATEHOOD!!!）」。

就在兩個多月前，川普派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他帶回美國，馬杜洛現正被關押在紐約布魯克林的監獄中。

經典賽 川普 委內瑞拉

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