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經典賽／全場只敲3安丟冠 美國教頭：沒出錯但完全沒給對手壓力

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
美國隊今天打線遭到委內瑞拉封鎖，賈吉一人就吞了3K。 法新社
美國隊今天打線遭到委內瑞拉封鎖，賈吉一人就吞了3K。 法新社

本屆世界棒球經典賽組成「夢幻隊」誓言要帶走冠軍金盃，美國隊最後沒能如願，連續兩屆賽事都在決賽以2：3輸球，這次讓一票大聯盟頂級球星落寞離場，總教練德羅沙（Mark DeRosa）直言：「這場比賽我們沒有給對手任何壓力。」

美國隊組成豪華陣容力拚經典賽冠軍，但今天在決賽面對委內瑞拉，豪華打線全場只出現3支安打，全場僅靠哈波（Bryce Harper）在8局下的追平2分砲轟回分數，但牛棚沒守成。扛起中心棒次的賈吉（Aaron Judge）、史瓦柏（Kyle Schwarber）合計吞下6次三振。

德羅沙賽後表示：「我不覺這場比賽我們有出什麼錯，只是我們在攻擊上沒有給對手任何壓力。」

他也提到，麥克連恩（Nolan McLean）今天很盡力地完成自己的任務，此戰他主投4.2局用63球後退場，被敲4安失2分，也有4次三振，德羅沙賽後透露，本來沒有準備要讓他丟到第5局，「原本要讓他投3局或4局，之後就交給牛棚，但他今天投得很精彩。」

德羅沙連兩屆帶領美國隊參與經典賽，兩次都以亞軍收場，他也提到，自己在2009年以球員身份參賽時，沒人想過之後大家會如此投入其中，經典賽已經成長成非常受到大家喜愛的比賽，對棒球來說，真的是非常好的賽事。

大聯盟 美國隊 經典賽 Aaron Judge

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