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經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

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經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K 球迷嚴厲斥責：大賽總是很爛

聯合新聞網／ 綜合報導
「美國隊長」賈吉。 路透
「美國隊長」賈吉。 路透

美國隊今天在經典賽冠軍戰以2：3輸給委內瑞拉隊，連兩屆奪下亞軍。「美國隊長」賈吉Aaron Judge）難辭其咎，糟糕的表現被網友們罵翻。

美國上屆決賽以2：3輸給日本，本屆組出史上最豪華陣容，卻一路打得跌跌撞撞，最終冠軍戰以2：3輸球的惡夢重演。賈吉全場4打數0安打，吞下3次三振，再度遭球迷質疑有「大賽軟手」的屬性。

現年33歲的賈吉生涯還未幫洋基隊拿過冠軍，世界大賽個人表現差強人意。本屆經典賽8強賽起，賈吉11打數僅敲2支安打，吞下6次三振，沒有任何打點。

賈吉的名字輸球後登上美國X熱搜第二，僅次「委內瑞拉」。各大棒球帳號紛紛貼出賈吉的數據，網友們不留情砲轟，「真丟臉，他在大賽總是很爛」、「典型法官，鎂光燈出現時消失」、「33歲還沒任何冠軍」、「這就是為何索托離開他」、「大谷比較強」。不過也有部分網友認為，美國全隊都打很爛，不能只怪賈吉一人。

經典賽 美國 委內瑞拉 賈吉 Aaron Judge

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