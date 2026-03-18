快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／皇家野手賈西亞獲頒MVP ：不管排名、委內瑞拉就是世界第一

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
經典賽大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞。 美國聯合通訊社
經典賽大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞。 美國聯合通訊社

委內瑞拉隊史首度挺進世界棒球經典賽冠軍戰，今天以3：2擊敗美國隊，奪下隊史首冠，大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞（Maikel Garcia）。

賈西亞今天在決賽面對美國隊，3局上從美國隊先發麥克連恩（Nolan McLean）手中敲出高飛犧牲打，送回全隊第1分，同時在前一場4強戰對上義大利也有關鍵表現。本屆賽會繳出3成85的打擊率，有1發全壘打，打下7分打點，拿下第6屆賽事MVP。

賽後站上頒獎台接受MVP訪問，賈西亞（Maikel Garcia）直說，對於這個團隊、對於自己的國家感到驕傲，同時也很驕傲能夠代表委內瑞拉三千萬人民在經典賽奮戰。

即使奪下隊史首冠，隊友都在一旁歡慶，但賈西亞在受訪時維持一貫的冷靜，被主持人問及，他在場上常常被形容成「冷血」，第9局是否有感受到緊張？他的表哥亞古納（Ronald Acuna Jr.）先中斷訪問，搶走麥克風對他喊著「MVP！MVP！」

賈西亞也在台上對家鄉的人民和所有人說，「不管委內瑞拉棒球的世界排名是如何，這場比賽之後，委內瑞拉就是世界第一。」

美國隊 經典賽 義大利

延伸閱讀

經典賽／擊敗史上最強美國隊！委內瑞拉首闖決賽就奪冠

經典賽／委內瑞拉開轟5局2：0領先 E-Rod先發4.1局壓制美國打線

經典賽／冠軍戰委內瑞拉先得分 3局1：0領先美國

經典賽／義大利黑馬傳奇落幕 委內瑞拉隊史首晉決賽將與美國爭冠

相關新聞

經典賽／擊敗史上最強美國隊！委內瑞拉首闖決賽就奪冠

委內瑞拉寫下隊史紀錄！今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠！

經典賽／美國隊連兩屆決賽吞「再見三振」 都是2：3輸球

美國隊連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）在決賽鎩羽而歸，2023年以3：2不敵日本隊，今年同樣以2：3的比數輸球，敗給首度爭冠的委內瑞拉，且連續兩屆賽事都吞「再見三振」收場。

經典賽／皇家野手賈西亞獲頒MVP ：不管排名、委內瑞拉就是世界第一

委內瑞拉隊史首度挺進世界棒球經典賽冠軍戰，今天以3：2擊敗美國隊，奪下隊史首冠，大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞（Maikel Garcia）。

經典賽／美籍裁判四強好壞球判決挨批 金牌戰照執法任一壘審

先前經典賽四強賽美國隊擊敗多明尼加，美國籍主審布雷瑟（Cory Blaser）因最後一顆好壞球判決引發熱議，不過在今天開打的美國隊對戰委內瑞拉金牌戰中，布雷瑟依舊是裁判成員之一，不過這次是擔綱一壘審。

經典賽／委內瑞拉奪冠獲2.15億獎金 中華隊分組賽出局也有2437萬

2026經典賽今天正式畫下句點，由委內瑞拉擊敗美國拿下冠軍。根據美媒「The Athletic」報導，冠軍隊將獲取675萬美元獎金（約2.15億新臺幣），分組賽就被淘汰的中華隊也有75萬美元獎金（約2437萬新臺幣）。

經典賽／哈波8局追平轟做白工！委內瑞拉3：2險勝奪隊史首冠、美國二連亞

第六屆世界棒球經典賽決賽戲碼出爐，由美國隊、委內瑞拉隊爭冠，兩隊從預賽至今累積戰績都是5勝1敗，透過擲硬幣決定冠軍賽主隊，確定由美國隊後攻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。