經典賽／委內瑞拉奪冠獲2.15億獎金 中華隊分組賽出局也有2437萬

2026經典賽今天正式畫下句點，由委內瑞拉擊敗美國拿下冠軍。美媒「The Athletic」報導，冠軍隊將獲取675萬美元獎金（約2.15億新臺幣），分組賽就被淘汰的中華隊也有75萬美元獎金（約2437萬新臺幣）。

本屆賽事獎金分階段累積，20支參賽球隊都可獲得75萬美元參賽獎金。晉級分組賽可再拿100萬美元、8強125萬美元、4強125萬美元，冠軍250萬美元。

委內瑞拉奪冠將獲得675萬美元，半數獎金給委內瑞拉棒協，剩下一半由球員和教練團平分，估計每名球員可獲得超過10萬美元的獎金 ，相較上屆已翻倍成長。

報導指出，自2023年以來，經典賽人氣大幅提升，帶動整體收入成長。知情人士表示，Netflix與WBC簽下日本地區轉播權合約，金額超過1億美元。這項轉播協議在日本引發爭議，因為日本球迷不習慣透過串流平台觀看運動賽事。不過這筆轉播權利金確實大幅提升整體獎金池。