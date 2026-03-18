快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／委內瑞拉奪冠獲2.15億獎金 中華隊分組賽出局也有2437萬

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。 聯合報系資料照
中華隊。 聯合報系資料照

2026經典賽今天正式畫下句點，由委內瑞拉擊敗美國拿下冠軍。美媒「The Athletic」報導，冠軍隊將獲取675萬美元獎金（約2.15億新臺幣），分組賽就被淘汰的中華隊也有75萬美元獎金（約2437萬新臺幣）。

本屆賽事獎金分階段累積，20支參賽球隊都可獲得75萬美元參賽獎金。晉級分組賽可再拿100萬美元、8強125萬美元、4強125萬美元，冠軍250萬美元。

委內瑞拉奪冠將獲得675萬美元，半數獎金給委內瑞拉棒協，剩下一半由球員和教練團平分，估計每名球員可獲得超過10萬美元的獎金 ，相較上屆已翻倍成長。

報導指出，自2023年以來，經典賽人氣大幅提升，帶動整體收入成長。知情人士表示，Netflix與WBC簽下日本地區轉播權合約，金額超過1億美元。這項轉播協議在日本引發爭議，因為日本球迷不習慣透過串流平台觀看運動賽事。不過這筆轉播權利金確實大幅提升整體獎金池。

經典賽 中華隊 委內瑞拉 美國

相關新聞

經典賽／擊敗史上最強美國隊！委內瑞拉首闖決賽就奪冠

委內瑞拉寫下隊史紀錄！今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠！

經典賽／美國隊連兩屆決賽吞「再見三振」 都是2：3輸球

美國隊連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）在決賽鎩羽而歸，2023年以3：2不敵日本隊，今年同樣以2：3的比數輸球，敗給首度爭冠的委內瑞拉，且連續兩屆賽事都吞「再見三振」收場。

經典賽／美籍裁判四強好壞球判決挨批 金牌戰照執法任一壘審

先前經典賽四強賽美國隊擊敗多明尼加，美國籍主審布雷瑟（Cory Blaser）因最後一顆好壞球判決引發熱議，不過在今天開打的美國隊對戰委內瑞拉金牌戰中，布雷瑟依舊是裁判成員之一，不過這次是擔綱一壘審。

經典賽／借助「金牌魔力」 美國隊賽前穿冰球隊奪金球衣現身

2026年世界棒球經典賽今天在邁阿密LoanDepot Park球場進行冠軍決戰，美國隊與委內瑞拉爭取冠軍，賽前美國隊全員穿上美國男子冰球隊的實戰球衣現身，希望他們能借重他們上個月在米蘭冬奧奪金的「金牌魔力」，在經典賽創下佳績。

經典賽／賈西亞獲頒MVP 「不管排名，委內瑞拉就是世界第一」

委內瑞拉隊史首度挺進世界棒球經典賽冠軍戰，今天以3：2擊敗美國隊，奪下隊史首冠，大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞（Maikel Garcia）。

經典賽／委內瑞拉奪冠獲2.15億獎金 中華隊分組賽出局也有2437萬

2026經典賽今天正式畫下句點，由委內瑞拉擊敗美國拿下冠軍。根據美媒「The Athletic」報導，冠軍隊將獲取675萬美元獎金（約2.15億新臺幣），分組賽就被淘汰的中華隊也有75萬美元獎金（約2437萬新臺幣）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。