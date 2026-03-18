經典賽／美籍裁判四強好壞球判決挨批 金牌戰照執法任一壘審

先前經典賽四強賽美國隊擊敗多明尼加，美國籍主審布雷瑟（Cory Blaser）因最後一顆好壞球判決引發熱議，不過在今天開打的美國隊對戰委內瑞拉金牌戰中，布雷瑟依舊是裁判成員之一，不過這次是擔綱一壘審。

四強美多之戰九局下半，落後1分的多明尼加擁有兩出局三壘有跑者追平機會，美國隊終結者米勒（Mason Miller）面對培多莫（Geraldo Perdomo）纏鬥至兩好三壞滿球數，最後一球米勒投出一記偏低壞球，但主審布雷瑟判定為好球，美國因而贏下比賽，賽後布雷瑟被起底竟是美國籍，使這顆好壞球判決爭議更受討論。

今天美國在金牌戰面對委內瑞拉，布雷瑟照樣執法擔任一壘審，此外主審貝利諾（Dan Bellino）與二壘審雷哈克（Jeremie Rehak）同樣皆為美國籍。