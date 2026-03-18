經典賽／哈波2分砲一棒追平 美國8局下追成2：2平手

2026年世界棒球經典賽（WBC）決賽，美國隊打完7局還處於0：2落後，悶了大半場的豪華打線在8局下一吐怨氣，哈波（Bryce Harper）一發飛越中外野全壘打的兩分砲，一棒將比數扳平，與委內瑞拉戰成2：2平手。

委內瑞拉在此戰率先得分，3局上靠接連攻勢先馳得點，5局上又有阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟陽春砲，打下2：0領先。

美國隊打線則是前7局僅出現2支零星安打，遲遲沒有分數進帳，直到8局下2出局後展開反攻，面對委內瑞拉牛棚投手馬查多（Andrés Machado），惠特（Bobby Witt Jr.）先選到保送，哈波接著揮出一發追平比數的2分全壘打，也是他在本屆賽事個人首轟。