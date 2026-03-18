經典賽／委內瑞拉開轟5局2：0領先 E-Rod先發4.1局壓制美國打線

委內瑞拉在8強戰擊敗日本隊的大功臣阿布瑞尤（Wilyer Abreu），今天決賽再替球隊挺身而出，5局上面對美國隊先發投手麥克連恩（Nolan McLean），轟出一發中外野方向的陽春砲，替委內瑞拉打下2：0領先。

委內瑞拉與美國隊爭冠，3局上先靠安打、保送、暴投和賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打先馳得點，而進入5局上，阿布瑞尤一上場就把球轟出大牆，是兩隊在這場比賽的第1轟，委內瑞拉將領先擴大為2分差。

阿布瑞尤自本屆經典賽目前累積2發全壘打，都是在進入複賽後所擊出，8強對日本一戰，於6局上從伊藤大海手中轟出逆轉戰局的驚天3分砲，成為球隊能闖進4強的大功臣，今天決賽又用全壘打替球隊貢獻。

美國隊麥克連恩共投4.2局用63球後退場，被敲4安（1轟），有4次三振，失1分。之後由凱勒（Brad Keller）登板接替。

至於本屆組成「史上最強」的美國隊，打線星光熠熠，由大聯盟頂級球星坐鎮的豪華打線，此戰前4局沒有表現，只有圖蘭（Brice Turang）敲出1支安打，吞下4次三振，其中隊長賈吉（Aaron Judge）連兩打席遭三振。

委內瑞拉先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），此戰登板有效壓制美國隊攻勢，投到5局下解決首名打者後，委內瑞拉果斷換投交給牛棚接手，此戰他共計先發4.1局用57球，僅挨1安，投出1次保送，有4次三振，沒有失分。之後由巴札多（Eduard Bazardo）上場接替。