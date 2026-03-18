經典賽／借助「金牌魔力」 美國隊賽前穿冰球隊奪金球衣現身

2026年世界棒球經典賽今天在邁阿密LoanDepot Park球場進行冠軍決戰，美國隊與委內瑞拉爭取冠軍，賽前美國隊全員穿上美國男子冰球隊的實戰球衣現身，希望他們能借重他們上個月在米蘭冬奧奪金的「金牌魔力」，在經典賽創下佳績。

美國男子冰球隊上個月在米蘭冬奧創下「冰上奇蹟」，奪下暌違46年的金牌。美國隊這次在經典賽爭冠，也盼能獲得這樣的金牌加持，完成奪冠目標，今天全隊穿上這件球衣，氣勢十足地走進球場迎接決賽。

這批球衣由球衣製作廠商Fanatics提供，在決賽前及時送抵邁阿密，美國隊每一位球員都拿到一件不同冰球國手的球衣，「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）收到的就是美國冰球隊隊長馬修斯（Auston Matthews）的球衣。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）還透露，他收到一封來自艾若桑尼（Mike Eruzione）寄來的祝福郵件，他是1980年美國男子冰球隊創下「冰上奇蹟」的隊長，當年球隊擊敗蘇聯後再力退芬蘭，拿下奧運金牌。