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WBC經典賽最終戰開打 運彩公會理事長何昱奇：該思考台灣的下一步

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運彩公會理事長何昱奇說，這段時間，我們看見了台灣球迷最純粹的熱情。不論勝負，每一聲吶喊、每一次集氣，都是對台灣體育最真誠的支持。本報資料照
中華民國運彩公會理事長何昱奇說，這段時間，我們看見了台灣球迷最純粹的熱情。不論勝負，每一聲吶喊、每一次集氣，都是對台灣體育最真誠的支持。本報資料照

WBC經典賽今天進行最終戰，中華民國運彩公會理事長何昱奇說，這段時間，我們看見了台灣球迷最純粹的熱情。不論勝負，每一聲吶喊、每一次集氣，都是對台灣體育最真誠的支持。但比賽會結束，熱情不該只停留在賽場上，更該思考的是「下一步是什麼？」

他認為，台灣的體育發展，不能只靠一場場國際賽的感動支撐，而應該建立在更完整、更長遠的制度之上。必須要有完善的運動政策規畫、健康且均衡的運動觀念普及、 運動員從培育到退役的人生整體規畫、政府體育預算的持續提升與合理配置，和行政機關對預算執行透明與責任考核。這些，才是真正決定台灣體育能走多遠的關鍵。

何昱奇說，我們需要的，不只是掌聲，而是行動。球迷的熱情，是最強大的力量。這股力量，應該延續到日常生活中持續關注體育政策、監督立法與行政機關的作為和支持基層運動與在地選手。讓體育，不只是比賽時的熱血，而是成為台灣社會的一部分。

他說，「一場比賽可以帶來感動，但一個優質制度，才能改變未來。」感謝每一位為中華隊加油的你，及熱愛棒球的球迷，讓我們把這份熱情，延續到台灣體育的每一天，讓台灣體育運動環境一起更好。

對於美國隊與委內瑞拉這場「大聯盟級」的對決，何昱奇預估，比賽將上演「暴力美學」，雙方全壘打與三振大戰有機會同時噴發，今天的單場投注金額將衝破2億元。

為了回饋廣大彩迷，運彩公會推出「冠軍戰限定活動」，網路會員只要投注代碼尾碼抽中「8」，最高可獲得6千元彩金，若成為單日「派彩金王」，還有機會再拿1萬元獎金。

WBC經典賽今天進行最終戰。圖／何昱奇提供
WBC經典賽今天進行最終戰。圖／何昱奇提供

美國隊 中華隊 理事長 經典賽

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