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經典賽／冠軍戰委內瑞拉先得分 3局1：0領先美國

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
委內瑞拉隊率先得分。 法新社
委內瑞拉隊率先得分。 法新社

委內瑞拉隊史首度挺進世界棒球經典賽冠軍戰，今天面對爭取隊史第二冠的美國隊，委內瑞拉在3局上率先攻破美國隊投手麥克連恩（Nolan McLean），靠安打、保送、暴投和賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打取得1：0領先。

美國對此戰推出僅有8場大聯盟資歷的麥克連恩先發，前2局讓委內瑞拉打線敲出2支安打，沒有失分。投到第3局又讓首名打者培瑞斯（Salvador Perez）敲出安打，1出局後保送亞古納（Ronald Acuña Jr.），接著發生暴投形成二、三壘有人，賈西亞的高飛犧牲打幫委內瑞拉先馳得點。

至於委內瑞拉先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）前兩局沒有讓美國隊敲出安打，開賽起連續解決7名打者，包括對賈吉（Aaron Judge）、史瓦柏（Kyle Schwarber）飆三振，直到3局下由圖蘭（Brice Turang）敲出全隊首安，但沒有分數進帳。

美國 經典賽 委內瑞拉

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