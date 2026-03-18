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經典賽／不斷更新！3局下美國首安終於出爐 委內瑞拉1：0領先
4局上，委內瑞拉滾地球1出局，
3局下，美國飛球1出局，一壘安打，三振2出局，中外野飛球3出局。
3局上，委內瑞拉一壘安打，三振1出局，四壞保送一二壘有人，暴投二三壘有人，高飛犧牲打，委內瑞拉1：0美國，滾地球3出局。
2局下，美國三振1出局，內野滾地2出局，投手滾地3出局。
2局上，委內瑞拉三振1出局，三振2出局，一壘安打，游擊飛球3出局。
1局下，美國中外野飛球1出局，游擊飛球2出局，賈吉被三振3出局。
1局上，委內瑞拉亞古納敲安，雙殺打2出局，中外野飛球3出局。
第六屆世界棒球經典賽決賽戲碼出爐，由美國隊、委內瑞拉隊爭冠，兩隊從預賽至今累積戰績都是5勝1敗，透過擲硬幣決定冠軍賽主隊，確定由美國隊後攻。
美國隊推出僅8場大聯盟資歷的麥克連恩（Nolan McLean）先發，委內瑞拉則是由具備10年大聯盟資歷的「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）把關。
打擊方面，洋基隊3屆MVP得主賈吉（Aaron Judge）將擔任美國隊第三棒；2023年國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）則繼續擔任委內瑞拉開路先鋒。
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