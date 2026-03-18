經典賽／不斷更新！3局下美國首安終於出爐 委內瑞拉1：0領先

委內瑞拉今天在7局上逆轉戰局後，豪華牛棚讓義大利的攻勢9上9下，挺進冠軍賽後，總教練洛培茲（Omar Lopez）被問到明天牛棚是否全員待命？開玩笑回應：「連桑塔納（Johan Santana）都會投。」他指的是現年47歲的委內瑞拉投手教練，手握兩屆塞揚，其中2006年的美聯塞揚第二名正是台灣名將王建民，同時期拚戰，因此在台灣擁有頗高知名度，在球迷間擁有「山大王」封號。

2026-03-17 14:16