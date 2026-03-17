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經典賽／批評日本「投打選材」偏離傳統 紐媒：身份危機導致慘敗

聯合新聞網／ 綜合報導
《紐約郵報》以「日本武士身份認同危機導致WBC慘敗」為題，說明當今日本隊放棄傳統的「日式野球」，造成這次的失利。 。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
《紐約郵報》以「日本武士身份認同危機導致WBC慘敗」為題，說明當今日本隊放棄傳統的「日式野球」，造成這次的失利。 。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽8強日本隊以5：8輸給委內瑞拉隊，衛冕失敗。《紐約郵報》以「日本武士身份認同危機導致WBC慘敗」為題，說明當今日本隊放棄傳統的「日式野球」，造成這次的失利。

報導指出，在試圖現代化打法的過程中，日本反而失去自己的特色，過度偏離傳統，不再打「日式野球」，將重心放在進攻而非守備、長打而非小球戰術。

除了三位已在大聯盟站穩腳步的打者大谷翔平、鈴木誠也和吉田正尚之外，幾乎沒人能穩定製造傷害。三巨頭和其他球員的落差非常明顯，分組賽也是如此。其他打者缺乏不擇手段上壘的能力，也缺乏能推進跑者的球員。日本犧牲防守排打線，讓鈴木誠也擔任中外野手，他效力小熊隊4年只守過一次。

日本8強賽所有得分都來自長打，包括大谷全壘打、佐藤輝明二壘安打，及森下翔太三分砲。

<a href='/search/tagging/2/村上宗隆' rel='村上宗隆' data-rel='/2/170658' class='tag'><strong>村上宗隆</strong></a>。 美國聯合通訊社
村上宗隆。 美國聯合通訊社

報導提到，佐藤輝明與村上宗隆是日本頂尖打擊新星，都採取美式強打者思維，相較過去日本頂尖打者，三振率偏高。這種打法在日職有效，但面對大聯盟高球速投手能否成功，仍是未知數。外界對村上宗隆應付大聯盟速球的能力存疑，導致他只得到白襪隊2年3400萬美元合約，佐藤輝明目未來挑戰大聯盟，很可能也會面臨類似質疑。

內文也分析日本投手選材，儘管佐佐木朗希和千賀滉大婉拒參賽，但還有其他火球型投手可選，例如軟銀隊杉山一樹、歐力士隊山下舜平大、和阪神虎隊才木浩人，這三人都身高190公分左右，能飆150公里以上。

然而日本隊牛棚投手以身材矮小、偏重控球的投手為主，最終讓他們葬送5比2領先優勢。177公分的隅田知一郎被敲2分砲，177公分的伊藤大海也被轟3分砲。文末強調，這不是日本勝利的藍圖，而是災難的配方，若想奪回世界第一確實必須與時俱進，但不能變成對手的樣子，不能失去曾讓他們與眾不同的特質。

經典賽 日本 委內瑞拉 大谷翔平 村上宗隆 佐藤輝明

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