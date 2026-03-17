經典賽／日本投手崩盤原因？松坂大輔點「時差」等4大問題

日本在世界棒球經典賽8強以5：8輸給委內瑞拉，儘管對手實力堅強，日本球界仍充滿檢討的聲浪。「平成怪物」松坂大輔在電視節目上，分析日本輸球的可能原因。

預賽日本隊在東京巨蛋以全勝之姿晉級，8強賽飛往美國卻慘遭滑鐵盧，時差的問題浮上檯面。松坂也指出，時差確實有影響，「我不是因為輸才這樣說，但從日本賽區結束後，只隔3天就要到美國比賽，這其實非常困難。我自己也有過經驗，在時差影響下比賽，對身體負擔相當大。如果能再多一點時間調整時差會更好。」

日本投手本屆壓制力不如以往，松坂認為與日本職棒尚未啟用投球計時器有關，「日本打球的投手平常沒有投球計時，因此這次可能出現無法按自己節奏投球，或節奏被迫單一的情況。為了今後能在國際賽競爭，我覺得導入投球計時制度是必要的。」

另外，日本職棒用球的彈性係數，比大聯盟用球還低，外界認為可能是日職投手被高估的原因。對此松坂表示，「比起使用大聯盟用球，我認為更大的課題是讓全世界統一用球標準。希望棒球界能進行討論，朝向全球統一用球的方向努力。」

松坂最後也提到日本隊的配球策略有問題，「因為過度警戒打者，很多時候都從球數落後開始投。希望日本投手能更有自信，即使是防守，也要帶著更積極進攻的心態去投球。」