快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】決賽委內瑞拉vs.美國 戰場恩怨經典賽場解決

聯合報／ 主筆室
委內瑞拉連退日本、義大利晉級經典賽冠軍戰，明天與美國隊爭霸。歐新社
委內瑞拉連退日本、義大利晉級經典賽冠軍戰，明天與美國隊爭霸。歐新社

經典賽四強戰，委內瑞拉再度上演逆轉秀，以4比2擊退從小組賽到淘汰賽豪取6連勝、連美國都成為手下敗將的義大利，打入決賽，將與美國隊一決雌雄，爭奪冠軍寶座。由於兩個多月前，美國才入侵委內瑞拉，將委國前總統馬杜洛逮捕、押送到美國，明天的決賽，勢必也將因為戰場恩怨，變得張力十足，受到全球矚目。

從賽程上看，主辦經典賽的大聯盟似乎是想日本在淘汰賽勝出，讓美日會師決賽，上演經典賽傳統「美日對決」的戲碼。不過這樣的「精心設計」，正是由委內瑞拉打破。八強賽對上衛冕的日本，委內瑞拉同樣上演逆轉秀，以8比5淘汰日本，才有了接下來對決義大利的四強戰。

不過，委內瑞拉連退日本、義大利，或許「不在劇本內」，卻絲毫不算「僥倖」。此次經典賽，委內瑞拉的30名球員，有25人是大聯盟的球員，人數僅次於美國和多明尼加的29人，比四強戰對手義大利的20人還高出一截。

根據大聯盟官網的統計數字，2025年大聯盟外籍選手人數，居次的是多明尼加的100人，排名第三的，就是委內瑞拉的63人。因此對委內瑞拉而言，並不是「大聯盟選手就可以打經典賽」，而是「即使是大聯盟選手，也得篩選」。且與義大利、荷蘭等「大聯盟國手」，其實多半是「義裔、荷裔」，實則是土生土長、由美國培養出的棒球選手不同，委內瑞拉的大聯盟選手，絕大多數就是「委內瑞拉輸出」，是不折不扣的「委內瑞拉人」。

不過，這也印證一個殘酷的事實。包括委內瑞拉在內，如多明尼加、波多黎各等棒球強國，由於經濟因素，國內棒球運動的盛行，並不完全是基於文化考量，而是「經濟上的翻身」，希望有朝一日能夠被大聯盟簽下而擺脫貧窮的命運。所以在形式上，美國和委內瑞拉的冠軍戰，雖然是「大聯盟內戰」；但在實質意義上，仍然是小蝦米與大鯨魚的對抗。

這樣的意義，也因為今年年初的「美國入侵委內瑞拉」，顯得更具戲劇效果。美國入侵委內瑞拉，是為了掌握委國的石油等礦產資源，更是川普政府確立自己在整個美洲無可動搖霸主地位的行動。說難聽一點，就是把委內瑞拉當成自己的資產。這樣的傲慢心態，是不是會影響明天的決賽，外界無從得知；但委內瑞拉能否在全世界面前掀翻「棒球王國」、侵略該國的美國，卻可能是全世界都會翹首以盼的。

經典賽 委內瑞拉

延伸閱讀

經典賽／美委第6度過招首次決賽上演 委國教頭：想讓我的國家開心

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

經典賽／美委爭冠！先發投手MLB資歷8場vs.10年 美國隊後攻靠擲硬幣

經典賽／義大利黑馬傳奇落幕 委內瑞拉隊史首晉決賽將與美國爭冠

相關新聞

經典賽／美委第6度過招首次決賽上演 委國教頭：想讓我的國家開心

第六屆世界棒球經典賽冠軍戰上演美委交鋒，兩隊過去在賽史五度過招，美國隊以3勝2敗占據優勢。這組對決戲碼因兩國緊繃的政治關係而衍生場外話題，委國教頭洛培茲（Omar Lopez）無意讓棒球牽涉政治，他說打進冠軍賽是美夢成真，自己所想的只有，「我該做什麼，能為我的國家帶來喜悅呢？」

經典賽／冠軍賽牛棚全員待命 委國教頭：連Johan Santana都要上

委內瑞拉今天在7局上逆轉戰局後，豪華牛棚讓義大利的攻勢9上9下，挺進冠軍賽後，總教練洛培茲（Omar Lopez）被問到明天牛棚是否全員待命？開玩笑回應：「連桑塔納（Johan Santana）都會投。」他指的是現年47歲的委內瑞拉投手教練，手握兩屆塞揚，其中2006年的美聯塞揚第二名正是台灣名將王建民，同時期拚戰，因此在台灣擁有頗高知名度，在球迷間擁有「山大王」封號。

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽以4：2擊敗義大利，將在決賽與美國隊爭冠。球迷們紛紛調侃委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已先一步到美國，美國總統川普也發文玩梗。

經典賽／場邊動人瞬間…委國教頭記者會席地而坐 為給義教頭1個擁抱

義大利隊在本屆經典賽黑馬傳奇落幕，止步4強寫下隊史最佳成績，也贏得各界尊敬。義大利教頭瑟維利（Francisco Cervelli）賽後記者會仍進行中，委內瑞拉教頭洛培茲（Omar Lopez）已經來到記者室內盤腿坐下，瑟維利的訪談一結束，洛培茲就上前與他擁抱，拍著他的胸膛，肯定他帶領義大利寫下的傳奇故事。

經典賽／中職「典藏」領先17年！委內瑞拉重砲「助跑打擊」好生氣

世界棒球經典賽4強委內瑞拉隊以4：2逆轉擊敗義大利隊，委內瑞拉49轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）比賽中上演罕見「助跑打擊」，資深的台灣球迷看到這畫面馬上想起那個人。

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

日本隊本屆組堅強陣容挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，卻在8強賽就遭到淘汰，寫下隊史參賽以來的最慘成績，比賽結束時已跨夜，全隊賽後甚至直到凌晨超過1點才陸續有球員離開球場，在場的日本媒體形容，氣氛十分沉重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。