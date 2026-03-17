【重磅快評】決賽委內瑞拉vs.美國 戰場恩怨經典賽場解決

經典賽四強戰，委內瑞拉再度上演逆轉秀，以4比2擊退從小組賽到淘汰賽豪取6連勝、連美國都成為手下敗將的義大利，打入決賽，將與美國隊一決雌雄，爭奪冠軍寶座。由於兩個多月前，美國才入侵委內瑞拉，將委國前總統馬杜洛逮捕、押送到美國，明天的決賽，勢必也將因為戰場恩怨，變得張力十足，受到全球矚目。

從賽程上看，主辦經典賽的大聯盟似乎是想日本在淘汰賽勝出，讓美日會師決賽，上演經典賽傳統「美日對決」的戲碼。不過這樣的「精心設計」，正是由委內瑞拉打破。八強賽對上衛冕的日本，委內瑞拉同樣上演逆轉秀，以8比5淘汰日本，才有了接下來對決義大利的四強戰。

不過，委內瑞拉連退日本、義大利，或許「不在劇本內」，卻絲毫不算「僥倖」。此次經典賽，委內瑞拉的30名球員，有25人是大聯盟的球員，人數僅次於美國和多明尼加的29人，比四強戰對手義大利的20人還高出一截。

根據大聯盟官網的統計數字，2025年大聯盟外籍選手人數，居次的是多明尼加的100人，排名第三的，就是委內瑞拉的63人。因此對委內瑞拉而言，並不是「大聯盟選手就可以打經典賽」，而是「即使是大聯盟選手，也得篩選」。且與義大利、荷蘭等「大聯盟國手」，其實多半是「義裔、荷裔」，實則是土生土長、由美國培養出的棒球選手不同，委內瑞拉的大聯盟選手，絕大多數就是「委內瑞拉輸出」，是不折不扣的「委內瑞拉人」。

不過，這也印證一個殘酷的事實。包括委內瑞拉在內，如多明尼加、波多黎各等棒球強國，由於經濟因素，國內棒球運動的盛行，並不完全是基於文化考量，而是「經濟上的翻身」，希望有朝一日能夠被大聯盟簽下而擺脫貧窮的命運。所以在形式上，美國和委內瑞拉的冠軍戰，雖然是「大聯盟內戰」；但在實質意義上，仍然是小蝦米與大鯨魚的對抗。

這樣的意義，也因為今年年初的「美國入侵委內瑞拉」，顯得更具戲劇效果。美國入侵委內瑞拉，是為了掌握委國的石油等礦產資源，更是川普政府確立自己在整個美洲無可動搖霸主地位的行動。說難聽一點，就是把委內瑞拉當成自己的資產。這樣的傲慢心態，是不是會影響明天的決賽，外界無從得知；但委內瑞拉能否在全世界面前掀翻「棒球王國」、侵略該國的美國，卻可能是全世界都會翹首以盼的。