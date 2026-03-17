經典賽／冠軍賽牛棚全員待命 委國教頭：連Johan Santana都要上

委內瑞拉今天在7局上逆轉戰局後，豪華牛棚讓義大利的攻勢9上9下，挺進冠軍賽後，總教練洛培茲（Omar Lopez）被問到明天牛棚是否全員待命？開玩笑回應：「連桑塔納（Johan Santana）都會投。」他指的是現年47歲的委內瑞拉投手教練，手握兩屆塞揚，其中2006年的美聯塞揚第二名正是台灣名將王建民，同時期拚戰，因此在台灣擁有頗高知名度，在球迷間擁有「山大王」封號。

委內瑞拉此役先處於0：2落後，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）第4局敲陽春砲，第7局在兩出局後連4棒敲安灌進3分，逆轉戰局後，7局下起巴札多（Eduard Bazardo）、馬恰多（Andrés Machado）、帕倫西亞（Daniel Palencia）依序登板，聯手讓義大利最後3局的攻勢以9上9下結束。

盤點委內瑞拉明天冠軍賽無法出賽的投手戰力，蘇亞雷斯（Ranger Suarez ）對日本隊之戰用51球需休4天，今天對義大利的第一任投手蒙特洛（Keider Montero）、第三任投手艾維拉（Luinder Avila）用30球以上需休1天，無法在明天上陣，其餘選手都符合賽會球數規定。

第二任投手桑契斯（Ricardo Sánchez）此役1.2局投球壓制義大利打線，未被敲出安打，委內瑞拉選擇主動換投，就是因為注意到他的球數已達23球。

洛培茲說：「他投得很好，但已經23球了，如果他投到30球，明天就不能出賽了，我希望他明天可以出賽。」值得注意的是，換投當下，委內瑞拉仍以1：2落後。