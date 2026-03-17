快訊

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

陳亭妃民調狠甩謝龍介23% 醫揭殘酷真相：關鍵票源失守

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／場邊動人瞬間…委國教頭記者會席地而坐 為給義教頭1個擁抱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
委內瑞拉教頭洛培茲賽前與義大利教頭瑟維利擁抱致意。 美聯社
委內瑞拉教頭洛培茲賽前與義大利教頭瑟維利擁抱致意。 美聯社

義大利隊在本屆經典賽黑馬傳奇落幕，止步4強寫下隊史最佳成績，也贏得各界尊敬。義大利教頭瑟維利（Francisco Cervelli）賽後記者會仍進行中，委內瑞拉教頭洛培茲（Omar Lopez）已經來到記者室內盤腿坐下，瑟維利的訪談一結束，洛培茲就上前與他擁抱，拍著他的胸膛，肯定他帶領義大利寫下的傳奇故事。

委內瑞拉此役從0：2劣勢出發，7局上兩出局後出現連4棒安打串聯，成為今天的勝負分水嶺，終場以4：2贏球，隊史首度闖進經典賽決賽，將與美國隊爭冠。

賽後慣例由敗隊教頭先出席記者會，身為勝方的洛培茲，早早來到記者會現場，直接在後方盤腿坐下、耐心等待。

瑟維利結束訪談起身離開時，現場響起一片炙熱掌聲，這是對於本屆義大利神奇之旅的肯定，洛培茲也走上前緊緊抱住他，拍著他的胸膛給予鼓勵，譜寫運動場賽下動人一幕。

瑟維利此次執教義大利隊，而他實際上是在委內瑞拉出生長大，因父親為義大利人，選擇為義大利而戰，4強賽面對自己的另一個家委內瑞拉，對他來說別具意義。儘管輸球止步4強，這趟經典賽之旅仍為義大利打下歷史性的一步，瑟維利賽後也感性說：「這支球隊在12天內改變義大利對棒球的觀感。」

委內瑞拉 洛培茲 記者會 經典賽

延伸閱讀

經典賽／義大利黑馬傳奇落幕 委內瑞拉隊史首晉決賽將與美國爭冠

經典賽／看影片能理解多明尼加為何不爽 美國教頭讚普荷斯應對有風度

經典賽／義大利明派「抗美英雄」登板先發 總教頭解釋原因

經典賽／井端弘和用兵受質疑 委內瑞拉教頭：日本牛棚調度策略很意外

相關新聞

經典賽／義大利黑馬傳奇落幕 委內瑞拉隊史首晉決賽將與美國爭冠

世界棒球經典賽冠軍戰戲碼出爐，委內瑞拉今天在4強賽克服0：2落後，第7局兩出局後連4棒安打串聯3分入袋，終場以4：2擊敗義大利隊，隊史首度闖進冠軍賽，將與美國隊爭奪金盃。

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽以4：2擊敗義大利，將在決賽與美國隊爭冠。球迷們紛紛調侃委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已先一步到美國，美國總統川普也發文玩梗。

經典賽／場邊動人瞬間…委國教頭記者會席地而坐 為給義教頭1個擁抱

義大利隊在本屆經典賽黑馬傳奇落幕，止步4強寫下隊史最佳成績，也贏得各界尊敬。義大利教頭瑟維利（Francisco Cervelli）賽後記者會仍進行中，委內瑞拉教頭洛培茲（Omar Lopez）已經來到記者室內盤腿坐下，瑟維利的訪談一結束，洛培茲就上前與他擁抱，拍著他的胸膛，肯定他帶領義大利寫下的傳奇故事。

經典賽／中職「典藏」領先17年！委內瑞拉重砲「助跑打擊」好生氣

世界棒球經典賽4強委內瑞拉隊以4：2逆轉擊敗義大利隊，委內瑞拉49轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）比賽中上演罕見「助跑打擊」，資深的台灣球迷看到這畫面馬上想起那個人。

經典賽／日本8強止步寫隊史最差！大谷翔平發文自省：深感自己不足

2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊衛冕夢碎，在八強賽不敵委內瑞拉，寫下日本隊史20年來首度未進四強的最慘紀錄。身為球隊靈魂人物的大谷翔平，在親手擊出最後一個出局數後沉寂一天，於16日晚間在社群平

經典賽／連宰亞洲勁旅…中南美棒球為何那麼強？內行：翻身唯一機會

本屆世界棒球經典賽（WBC）中，多明尼加隊和委內瑞拉隊都殺進4強，亮眼表現讓球迷印象深刻。一名自稱一日球迷的網友發文，好奇為何中南美洲的棒球那麼強？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。