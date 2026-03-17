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經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

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經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普是棒球迷，曾到球場支持洋基隊。 美聯社
川普是棒球迷，曾到球場支持洋基隊。 美聯社

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽以4：2擊敗義大利，將在決賽與美國隊爭冠。球迷們紛紛調侃委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已先一步到美國，美國總統川普（Donald Trump）也發文玩梗。

2026年1月3日美國發動戰爭襲擊委內瑞拉，將委內瑞拉總統馬杜洛逮捕回美國。世界棒球經典賽從8強賽起都在美國進行，委內瑞拉擊敗義大利後，將上演另類的「美委戰爭」，有網友開玩笑表示，委內瑞拉總統真愛棒球，提前2個月到美國支持。

熱愛棒球且身為紐約洋基隊鐵粉的川普，也在社群平台Truth Social發文表示，「哇！委內瑞拉今晚在WBC四強以4比2擊敗義大利。他們看起來真的很強，最近委內瑞拉好事連連！我在想這種魔力到底是怎麼回事？要不要成為第51州？」

川普發文。 截圖自川普Truth Social
川普發文。 截圖自川普Truth Social

經典賽 美國 委內瑞拉 義大利 川普 馬杜洛

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