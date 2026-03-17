經典賽／中職「典藏」領先17年！委內瑞拉重砲「助跑打擊」好生氣

世界棒球經典賽4強委內瑞拉隊以4：2逆轉擊敗義大利隊，委內瑞拉49轟重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）比賽中上演罕見「助跑打擊」，資深的台灣球迷看到這畫面馬上想起那個人。

2局上蘇亞雷斯上場打擊，2好2壞的情況下他喊暫停，並退出打擊區。不過主審沒給暫停，他只能迅速返回打擊區出棒，將一顆外角球打成界外滾地球，看起來就像「助跑打擊」。

Eugenio Suarez was upset he didn't get time called and ended up striking out later in the at bat pic.twitter.com/Je8jlLQsVl — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 17, 2026

蘇亞雷斯當下看起來非常憤怒，該打席最後被三振。不過4局上他敲出陽春砲一吐怨氣，展現大聯盟單季49轟的實力。

這個畫面台灣球迷不陌生，中華職棒2009年台灣大賽G7八局上，兄弟象隊「朱佬」朱鴻森以為主審有給暫停，但主審做出比賽繼續進行的手勢，離打擊區超遠的朱鴻森跑回打擊區還碰到球，形成內野飛球出局。這個畫面也被收錄在球迷剪輯的「典藏。朱鴻森」影片中，成為台灣球迷難忘的回憶 。