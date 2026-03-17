經典賽／美委爭冠先發投手MLB資歷8場vs.10年 美國隊後攻靠擲硬幣

美國隊昨天在S級球隊的過招中以2：1擊敗多明尼加隊，挺進經典賽冠軍賽，最後一打席壞球變再見三振的爭議，直到今天仍在美國隊的練球日記者會被提起，總教練德羅沙（Mark DeRosa）也表示，「看了那球的重播，我能理解為何多明尼加對那個判決感到不滿。」

2026-03-17 08:36