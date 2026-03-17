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經典賽／美委爭冠先發投手MLB資歷8場vs.10年 美國隊後攻靠擲硬幣
第六屆世界棒球經典賽決賽戲碼出爐，由美國隊、委內瑞拉隊爭冠，兩隊從預賽至今累積戰績都是5勝1敗，透過擲硬幣決定冠軍賽主隊，確定由美國隊後攻。
根據賽會規章所述，八強賽的主客場球隊根據分組排名配置，四強賽及冠軍賽則依據勝率，而今天若晉級球隊為義大利，將由義大利成為冠軍賽主場球隊，若委內瑞拉晉級，則美、委都是5勝1敗，將透過擲硬幣決定先攻、後攻。
至於哪方將握有押注正面或反面的權利？答案是根據2026年初的世界排名決定，將由美國隊負責猜猜樂。
美國隊確定成為明天決賽的後攻球隊，推出僅8場大聯盟資歷的麥克連恩（Nolan McLean）先發，委內瑞拉則是由具備10年大聯盟資歷的「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）把關。
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