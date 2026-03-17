經典賽／義大利黑馬傳奇落幕 委內瑞拉隊史首晉決賽將與美國爭冠

世界棒球經典賽冠軍戰戲碼出爐，委內瑞拉今天在4強賽克服0：2落後，第7局兩出局後連4棒安打串聯3分入袋，終場以4：2擊敗義大利隊，隊史首度闖進冠軍賽，將與美國隊爭奪金盃。

委內瑞拉此役從逆勢出發，投手準星迷航給了義大利先馳得點的機會，先發投手蒙特洛（Keider Montero）第二局一出局後被敲安打，隨後陷入控球亂流，連續3打席保送，讓義大利先擠回1分，諾里（Dante Nori）二壘方向滾地球再帶有1分打點，義大利取得2：0領先。

義大利此役原定由羅倫佐（Michael Lorenzen）先發，臨陣換成諾拉（Aaron Nola），而諾拉先發4局被敲4安打、失1分，失分為第4局挨了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）陽春砲。

義大利在第6局滿壘局面空手而歸，接著就目睹2：1領先在7局上生變，從第5局登板一路續投的羅倫佐保送開局，連飆2K後被喬里歐（Jackson Chourio）敲安，亞古納（Ronald Acuña Jr.）先以內野安打送回追平分，賈西亞（Maikel Garcia）、阿拉斯（Luis Arraez）安打各帶有1分打點，反倒由委內瑞拉握有4：2領先，羅倫佐留下中繼2.2局被敲4安打、失3分。

委內瑞拉逆轉戰局後，最後3任後援投手巴札多（Eduard Bazardo）、馬恰多（Andrés Machado）、帕倫西亞（Daniel Palencia），聯手讓義大利第7局到9局的攻勢以9上9下結束，義大利黑馬傳奇止步4強，已是隊史最佳成績。

委內瑞拉過去經典賽最佳成績為2009年打進四強，本屆挺進決賽，已經確定寫下新猷；先一步進入決賽的美國隊，曾在2017年打下冠軍，本屆將要挑戰隊史第二冠。