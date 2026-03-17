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經典賽／辜仲諒宴請中華隊教練團 頒1000萬大紅包慰勞全隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊結束世界棒球經典賽之旅，中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨天特別宴請中華隊教練團，並頒發1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。圖／中華棒協提供
中華隊結束世界棒球經典賽之旅，中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨天特別宴請中華隊教練團，並頒發1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。圖／中華棒協提供

中華隊於第六屆世界棒球經典賽打下2勝2敗，並以5：4擊敗南韓隊，終結20年來在經典賽對南韓一勝難求的困境，為台灣棒球寫下嶄新一頁，令全國球迷深受感動。中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨天特別宴請中華隊教練團，席間也就如何改善環境、提升整體實力等議題進行意見交換，

他並頒發1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。

辜仲諒表示，台灣棒球的發展歷程並非一路順遂，過去曾歷經職棒假球事件的黑暗時期，重創社會對棒球的信任與榮耀。所幸在眾多企業持續投入、基層棒球工作者的努力，以及廣大球迷的不離不棄支持下，讓無數懷抱夢想的孩子得以持續走在棒球的道路上。

他提到，中華隊本屆從挫折中重新振作、逆勢奮戰，最終擊退韓國，絕非偶然，而是長年深耕基層以及球員、教練與後勤團隊堅持信念、默默耕耘的成果累積。

辜仲諒進一步表示，中華隊20年來在各項國際賽事中所展現的韌性與傳承精神，讓台灣棒球在困境中持續尋求突破。面對低潮與質疑，球隊始終承受巨大壓力、全力以赴。本屆賽事雖未能挺進複賽，但球員們以熱血與拚勁重新凝聚全台灣的期待與向心力，也為台灣棒球帶來深刻反思與再出發的能量。對於Team Taiwan未來的再度躍起，我們一起拭目以待。

辜仲諒表示，為肯定中華隊展現團結一致、永不放棄的拚戰精神，將發放1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。

南韓隊 經典賽 棒球

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