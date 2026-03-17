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經典賽／日本8強止步寫隊史最差！大谷翔平發文自省：深感自己不足

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽八強戰，日本5比8不敵委內瑞拉，遭淘汰出局，大谷翔平（右）成為最後一個出局者。圖／美聯社
2026世界棒球經典賽八強戰，日本5比8不敵委內瑞拉，遭淘汰出局，大谷翔平（右）成為最後一個出局者。圖／美聯社

2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊衛冕夢碎，在八強賽不敵委內瑞拉，寫下日本隊史20年來首度未進四強的最慘紀錄。身為球隊靈魂人物的大谷翔平，在親手擊出最後一個出局數後沉寂一天，於16日晚間在社群平台發聲，他上傳了與隊友、山本由伸擊掌的多張照片，感性表示球迷的應援是球隊的靈魂，但也沉重自省：「沒能達成理想結果，讓我深刻感受到自己的不夠成熟與不足。」

回顧本屆賽事，大谷翔平雖僅以「單刀」打者身分上陣，但在短短4場出賽中，大谷就轟出3支全壘打、貢獻7分打點，打擊率高達4成62，個人表現亮眼。然而，身為「全隊希望」的他，在對戰委內瑞拉的關鍵時刻未能敲出逆轉一擊，賽後離開球場時表情極度凝重。

他在instagram貼出的照片中，收錄了與山本由伸擊掌、與隊友在休息區忘情慶祝等畫面，字裡行間流露出對團隊的深厚感情，並感性表示，能以「侍日本（Samurai Japan）」一員並肩作戰，是職業生涯中由衷感激且難忘的經歷。

大谷在文末也展現了極高的運動家風度，不僅向從小組賽起所有交手的國家球員與球迷致意，更特別標註「恭喜獲勝的委內瑞拉」，展現出頂尖球星的運動家風度。

大谷翔平IG全文：

致各位球迷，誠摯感謝大家的支持。

大家的聲援，每日都成為推動我們前進的力量。

未能達到理想的結果，我深感自己的不足，並對此感到萬分遺憾。

感謝所有選手、監督、教練，以及支撐著球隊的工作同仁們。

雖然相處時間短暫，但能以日本代表的身分與大家一同並肩作戰，這段經歷我由衷感激。

真的非常謝謝大家。

此外，我也要向從小組賽開始交手的各國選手，以及所有球迷們致上謝意。

最後，恭喜獲勝的委內瑞拉，祝賀你們。

經典賽 日本 大谷翔平

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