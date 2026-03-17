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經典賽／為美國隊扛冠軍戰 麥克連恩：不想投的人是發瘋啦！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國隊24歲投手麥克連恩（Nolan McLean）。法新社
美國隊24歲投手麥克連恩（Nolan McLean）。法新社

美國隊推出只有8場大聯盟資歷的24歲投手麥克連恩（Nolan McLean），扛起經典賽冠軍戰，總教練德羅沙（Mark DeRosa）相中的是他的「渴望」，麥克連恩也說：「如果有人不想參加這個比賽，我覺得那個人是瘋了。」

麥克連恩在預賽負責對義大利隊一戰，先發3局失3分、挨了2發全壘打，美國隊的晉級之路一度陷入危機。美國隊在昨天4強賽推出史肯斯（Paul Skanes），成功擒下強敵多明尼加隊，賽後當即亮牌由麥克連恩負責冠軍戰。

德羅沙表示，「對我來説，重要的是他想要參賽的渴望，你必須要有這樣的心態，才能面對這種場面。」

麥克連恩大學就讀奧克拉荷馬州立大學，此次美國隊打擊教練哈勒戴（Matt Holliday）過去曾指導過該校，與麥克連恩已是舊識，哈勒戴曾打了好幾次電話給德羅沙，力薦麥克連恩「就是為了這種舞台而生」。

德羅沙也透露，從第一次和他聊天時就跟他說，經典賽的氛圍會把人吞沒，如果不是帶著渴望的心情站上賽場，那個場面會把人壓垮，「他的心態、他的球威、他的渴望，這些都讓他成為這支球隊的一員。」

麥克連恩霸氣說：「老實說，如果有人不想參加這個比賽，我覺得你是瘋了吧！光是有機會將『USA』穿在胸前，站上場與世界上的最強選手們比拚，這對我來說就是不可思議的體驗。作為一位競爭者，我想要上場競爭，想辦法贏球，想在我退場時幫助我的球隊站在有利的位置。」

史肯斯 大聯盟 經典賽 美國隊

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