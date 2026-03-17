經典賽／看影片能理解多明尼加為何不爽 美國教頭讚普荷斯應對有風度

美國隊昨天在S級球隊的過招中以2：1擊敗多明尼加隊，挺進經典賽冠軍賽，最後一打席壞球變再見三振的爭議，直到今天仍在美國隊的練球日記者會被提起，總教練德羅沙（Mark DeRosa）也表示，「看了那球的重播，我能理解為何多明尼加對那個判決感到不滿。」

美國隊今天在馬林魚球場練球，等待義大利、委內瑞拉之間的勝方，德羅沙在今天記者會上面對的第一個提問，依然來自昨天的最後一個打席。

「我支持ABS（電子好球帶系統）。」德羅沙表示，「我認為這對棒球運動發展會有幫助，我認為下一屆WBC就會導入這項系統。」

德羅沙先是重申與昨天一樣的回應，隨後進一步提到，自己看了那球的影片後，可以理解多明尼加的情緒，而他很欣賞多明尼加總教練普荷斯（Albert Pujols）昨天賽後處理這件事的方式與風度。普荷斯昨天賽後強調這是一場兩支強隊之間的精彩對戰，無意把比賽勝負糾結在最後一球。

德羅沙也提到，外界透過電視轉播中的好球帶九宮格框線，所以可以清楚看到球的進壘點，但那球其實有壓到不少本壘板，而捕手史密斯（Will Smith）在framing上做得很好，可能導致了這記判決，「但是，還是要說，我支持比賽使用ABS。」