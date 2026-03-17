經典賽／連宰亞洲勁旅…中南美棒球為何那麼強？內行：翻身唯一機會

本屆世界棒球經典賽（WBC）中，多明尼加隊和委內瑞拉隊都殺進4強，亮眼表現讓球迷印象深刻。一名自稱一日球迷的網友發文，好奇為何中南美洲的棒球那麼強？對此，有網友提到，棒球對許多當地人來說是唯一的翻身機會，「失敗了可能就只能回去當甘蔗工人了」。

美國隊昨（16）日以2：1險勝多明尼加隊，挺進冠軍賽，然而全場最後一球卻掀起爭議，美國隊終結者米勒（Mason Miller）的明顯壞球，獲得主審布雷瑟（Cory Blaser）判決好球，主審更被揭露是美國籍，比賽公平性遭質疑。另一支4強勁旅委內瑞拉則是先在8強賽淘汰上屆冠軍日本隊，今天與義大利爭奪另一張決賽門票。

雖然多明尼加被淘汰，但中南美洲球隊在本屆賽事的精采表現有目共睹。一名網友在Threads發文，表示他身為一日球迷，很好奇為何中南美洲的實力那麼強？這些國家貌似沒有自己的職棒比賽，不過離美國很近，球員很方便就能去大聯盟歷練。不只多明尼加與委內瑞拉，原PO也點名「古巴隊」從前也非常強，只是近幾年成績有所下滑。

多明尼加隊在經典賽8強賽以10：0提前7局淘汰韓國隊，挺進4強。 歐新社

對此，有內行網友指出，多明尼加有開設棒球學校，幾萬人都想擠進學校，但成功進入的往往只有幾百人、跟大聯盟簽約的僅約數十人，這種廝殺環境下出來的選手自然是「最強者」。加上他們如果失敗，就只能回去當甘蔗工人，因此打球會更加拚命、認真。

也有網友拿台灣半導體舉例，我們之所以從小到大推崇數理與英文，跟台灣產業結構有很大關係，其他產業沒辦法賺那麼多錢，大家當然擠破頭想進半導體產業，最好的人才也會流入該行業。中南美洲也是同理，靠運動翻身是他們唯一的希望，「但沒翻身的人才是大多數」。

還有網友說明，其實中南美洲也有職業比賽的，大聯盟也有在南美開訓練營，「中南美洲本身有墨西哥聯盟，大概3A水準，基本就是等MLB來挖人」、「MLB有在南美洲這重點國家有開訓練營，當地人若被選上進美國大小聯盟，真的是翻轉人生」、「美國的職棒團隊都有在中南美洲駐點以及建立棒球學校，猶如歐洲與南美洲的足球俱樂部學校一樣」。