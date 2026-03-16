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經典賽／再見三振爭議各國討論！美國教頭：支持下屆引進ABS系統

中央社／ 邁阿密15日綜合外電報導

世界棒球經典賽（WBC）美國以2比1險勝多明尼加、晉級冠軍戰，然而主審判壞球為再見三振惹議，美國隊總教練德羅沙認為，下屆賽事將會引進電子好球帶系統（ABS）。

多尼明加9局下最後反攻，美國祭出火球王米勒（Mason Miller）把關，他投出保送與暴投讓對手攻上二壘，多尼明加再以游擊方向滾球讓跑者推進至三壘。結果多尼明加打者貝德摩（Geraldo Perdomo）面對偏低滑球並未出棒，主審布雷塞（Cory Blaser）判三振結束比賽，多尼明加只能以1比2稱臣。

「紐約郵報」（New York Post）報導，貝德摩聽到這個判決時相當氣憤、驚訝地舉起雙手，因為當時還有能追平比分的跑者在三壘。

福斯廣播公司體育台（FOX Sports）主播指出，這一球明顯偏離好球帶，連美國職棒大聯盟（MLB）的Statcast數據也顯示該球明顯低於好球帶。

前MLB投手、賽事主播史摩茲（John Smoltz）看完影片回放後表示，「那個滑球根本在好球帶下方。其中一隊欣喜若狂，另一隊感到錯愕」。

西班牙體育報「馬卡報」（Marca）報導，多明尼加隊總教練普荷斯（Albert Pujols）賽後受訪稱讚代表國家出賽的球員，未直接質疑主審判決。他說：「我不想聚焦在最後一球…我不會批評這個判決。只能說比賽結果（指勝利）註定不屬於我們。」

最後一球爭議判決引發的軒然大波，已超過比賽結果本身。WBC不像MLB例行賽開始使用ABS系統，因此沒有翻案的可能性，這一點招致媒體、球迷和專家猛烈批評。許多人認為，ABS系統既已成為大聯盟常規，未來應納入國際賽，以免再次發生這類憾事。

另據韓國每日經濟新聞（Maeil BusinessNewspaper），美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）賽後受訪稱，「這是令人難忘的一場比賽…我要向我們的投手群致敬」。

記者問他是否認為WBC也需要引進ABS系統，德羅沙回應說，「我認為下一屆賽事將會引進。我絕對支持」。

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美國隊 經典賽

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