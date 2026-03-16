經典賽／冠軍賽美國先亮牌！由預賽對義敗投麥克連恩先發

美國隊在今天世界棒球經典賽（WBC）4強戰，以2：1驚險擊敗多明尼加隊，成功挺進冠軍戰。在義大利、委內瑞拉決定誰能拿下前進冠軍戰最後一張門票之前，美國隊在稍早已提前亮牌，冠軍戰將由MLB大都會24歲右投麥克連恩（Nolan McLean）擔任先發。

麥克連恩在預賽對義大利先發三局丟3分，最後美國吞敗成為敗投，也是目前美國隊唯一吞敗投手。

2023年，大都會在選秀會第三輪第91順位挑走麥克連恩，2年後於去年球季正式升上大聯盟，出賽8場繳出5勝1敗、防禦率2.06、ERA+196、獨立防禦率（FIP）2.97的精采表現。值得注意的是，他是大都會隊史上第一位在職業生涯前4場先發中都取得勝利的投手。

麥克連恩上一次在WBC登板是在11日B組預賽對義大利，當時他先發主投3局，共計用55球，其中34球為好球，被敲出2支安打都是全壘打狂掉3分，最後美國隊以6：8爆冷輸球，他個人也苦吞敗投。如果明天4強戰是由義大利擊敗委內瑞拉勝出，屆時麥克連恩將有機會在WBC最後一場比賽中完成復仇。

除此之外，今天成功關門的終結者米勒（Mason Miller），在今天贏球賽後被問到冠軍戰是否會登板時，他毫不猶豫回答：「當然會投。」本屆賽會米勒已經出賽4場，4局的投球狂飆10張老K，並拿下2次救援成功，如果他在冠軍戰登板，將會是他5天內第3次上場投球。

本屆WBC冠軍戰，將在後天3月18日上午8時（台灣時間）舉行，美國在冠軍賽的對手要看明天義大利、委內瑞拉4強戰的對戰結果決定。

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