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經典賽／井端弘和用兵受質疑 委內瑞拉教頭：日本牛棚調度策略很意外

聯合新聞網／ 綜合外電報導
日本牛棚崩盤，也丟掉領先優勢，無奈8強止步 。 歐新社
日本牛棚崩盤，也丟掉領先優勢，無奈8強止步 。 歐新社

不僅是兵敗12強、終止國際大賽27連勝紀錄，井端弘和所率領的日本隊更在今年經典賽8強止步，創下隊史最差表現。接連的重大挫敗也讓外界對於井端弘和的執教與調度能力有所質疑。

甚至就連委內瑞拉總教練洛佩茲（Omar López）在賽後記者會上，還特別提到日本隊在牛棚調度上的策略讓他感到意外。

洛佩茲表示，賽前團隊對日本隊的投手群進行了相當深入的研究，尤其關注日本在比賽中如何運用牛棚。「我們一直在觀察日本的後援投手，以及井端弘和教練會如何調度牛棚。」

他透露，在比賽中發現日本隊並沒有完全依照常見的數據分析方式調度投手。「今天有些情況讓我感到有點驚訝，因為他們有幾次沒有按照左投對左打、右投對右打這種分析型的調度方式。」

洛佩茲表示，正是因為觀察到這一點，委內瑞拉在打線安排上進行了即時調整。「我們看到這個情況後，就做出對應策略。如果對方換上左投，我們就安排右打者上場。這也是我們今天能夠成功攻擊的重要原因之一。」

委內瑞拉最終以強大打線痛擊日本牛棚，成功晉級4強，寫下隊史重要紀錄。這是委內瑞拉自2009年第2屆經典賽以來，睽違4屆再次闖進4強，追平隊史最佳成績，同時也是他們在有職業球員參賽的情況下，於國際賽中首次擊敗日本隊。

這場勝利對委內瑞拉而言可謂意義重大。由於本屆賽事同時也是2028年洛杉磯奧運的資格賽之一，委內瑞拉在成功晉級4強後，也正式取得洛杉磯奧運棒球項目的參賽資格。這是委內瑞拉史上首次取得奧運棒球參賽門票。

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