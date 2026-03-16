經典賽／義大利明派「抗美英雄」登板先發 總教頭解釋原因

明天世界棒球經典賽（WBC）4強戰，義大利和委內瑞拉將展開對決，勝者將獲得前進冠軍戰的最後一張門票。義大利也在今天公布明日的先發人選，34歲右投羅倫佐（Michael Lorenzen）獲教練團欽點，總教練瑟維利（Francisco Cervelli）在稍早解釋，因在小組賽對美國發揮出色，所以決定讓他先發。

義大利隊在比賽開打前一天於球場進行訓練，瑟維利在訓練中接受媒體採訪，他解釋了選擇羅倫佐的原因，「他是一位即使在困境中也能發揮出色的投手。這就是他明天先發的原因。他在對陣美國的比賽中表現出色。」

在11日對陣美國隊的小組賽中，羅倫佐代表義大利先發出戰，在4.2局的投球中只被擊出2支安打且未失分，更送給對手2次三振，完美壓制美國隊豪華打線。儘管美國在後幾個半局急起直追，但最後仍是由義大利以8：6拿下勝利，這一勝也差點讓美國隊面臨小組賽出局的尷尬處境。

34歲的羅倫佐，生涯在大聯盟效力過紅人、天使、老虎、費城人、遊騎兵、皇家，在今年休賽季以一年800萬美元（約2.5億台幣）加盟洛磯隊。總計其職業生涯，他共投996局，繳出54勝55敗，72次中繼成功、15次救援成功、防禦率為4.08、826次三振、WHIP1.31的成績單。

義大利、委內瑞拉4強賽事將在明天上午8點（台灣時間）開打，勝方將直接挺進冠軍賽，與美國爭奪本屆WBC的冠軍金盃。至於委內瑞拉方面，則推派25歲老虎隊右投手蒙特羅（Keider Montero）擔起先發任務。

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