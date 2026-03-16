快訊

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

竹科變電所災情恐影響廠區？ 台積電回應了

獨／竹科台電變電所爆炸起火 3人遭炸傷1人無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／義大利明派「抗美英雄」登板先發 總教頭解釋原因

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利隊右投手羅倫佐。 美聯社
義大利隊右投手羅倫佐。 美聯社

明天世界棒球經典賽（WBC）4強戰，義大利委內瑞拉將展開對決，勝者將獲得前進冠軍戰的最後一張門票。義大利也在今天公布明日的先發人選，34歲右投羅倫佐（Michael Lorenzen）獲教練團欽點，總教練瑟維利（Francisco Cervelli）在稍早解釋，因在小組賽對美國發揮出色，所以決定讓他先發。

義大利隊在比賽開打前一天於球場進行訓練，瑟維利在訓練中接受媒體採訪，他解釋了選擇羅倫佐的原因，「他是一位即使在困境中也能發揮出色的投手。這就是他明天先發的原因。他在對陣美國的比賽中表現出色。」

在11日對陣美國隊的小組賽中，羅倫佐代表義大利先發出戰，在4.2局的投球中只被擊出2支安打且未失分，更送給對手2次三振，完美壓制美國隊豪華打線。儘管美國在後幾個半局急起直追，但最後仍是由義大利以8：6拿下勝利，這一勝也差點讓美國隊面臨小組賽出局的尷尬處境。

34歲的羅倫佐，生涯在大聯盟效力過紅人、天使、老虎、費城人、遊騎兵、皇家，在今年休賽季以一年800萬美元（約2.5億台幣）加盟洛磯隊。總計其職業生涯，他共投996局，繳出54勝55敗，72次中繼成功、15次救援成功、防禦率為4.08、826次三振、WHIP1.31的成績單。

義大利、委內瑞拉4強賽事將在明天上午8點（台灣時間）開打，勝方將直接挺進冠軍賽，與美國爭奪本屆WBC的冠軍金盃。至於委內瑞拉方面，則推派25歲老虎隊右投手蒙特羅（Keider Montero）擔起先發任務。

▪中華隊球迷看過來！ 贊助經典賽訂製書輸入UDN專屬折扣碼【win88】現折$88

經典賽 義大利 委內瑞拉

相關新聞

經典賽／冠軍賽美國先亮牌！由預賽對義敗投麥克連恩先發

美國在今天世界棒球經典賽（WBC）4強戰，以2：1驚險擊敗多明尼加隊，成功挺進冠軍戰。在義大利、委內瑞拉決定誰能拿下前進冠軍戰最後一張門票之前，美國隊在稍早已提前亮牌，冠軍戰將由MLB大都會24歲右投麥克連恩（Nolan McLean）擔任先發。

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

日本隊本屆組堅強陣容挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，卻在8強賽就遭到淘汰，寫下隊史參賽以來的最慘成績，比賽結束時已跨夜，全隊賽後甚至直到凌晨超過1點才陸續有球員離開球場，在場的日本媒體形容，氣氛十分沉重。

經典賽／再見三振爭議西文、英文媒體都關心 普荷斯：不會糾結最後1球

多明尼加隊以1：2不敵美國隊，止步經典賽四強，最後打席培多莫（Geraldo Perdomo）被大壞球三振掀起各界熱議，多明尼加教頭普荷斯（Albert Pujols）賽後面對西文、英文媒體兩度都針對這一打席提問，給出一樣的回應：「我不會糾結在最後一個打席。」

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

美國隊、多明尼加隊在世界棒球經典賽4強賽上演神仙打架，都只靠全壘打拿到分數，美國靠2轟以2：1險勝，連3屆前進冠軍賽，將面對明天委內瑞拉、義大利隊之間的贏家。

經典賽／8強出局「非常不甘心」大谷和隊友相約「下次見」

日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸夢碎，大谷翔平雖有開轟表現，但也成為比賽的最後一個出局數，日本隊最終以5：8敗給委內瑞拉隊，首度無緣4強，大谷翔平賽後坦言「非常不甘心」，但也表示，有和日本隊隊友們相約，未來國際賽再相見。

經典賽／澳洲棒球異軍突起 澳職棒執行長：雖被忽視但奮戰到底

澳洲代表隊於本屆世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼；澳洲職棒執行長威廉斯（Glenn Williams）向中央社表示，賽前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。