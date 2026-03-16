經典賽／春訓就拉高強度參戰是簡單決定 史肯斯：慶幸決定要打

美國隊前進世界棒球經典賽冠軍賽，終結者米勒（Mason Miller）至今4場登板，展現鬼神般壓制力，王牌投手史肯斯（Paul Skenes）也貢獻兩場先發好投，兩人賽後被問到在春訓階段就投入經典賽如此高強度的競爭，都說這是個簡單的決定。

包括今天面對多明尼加隊第9局成功守住1分差，米勒在本屆賽會已經出賽4場，合計4局投球狂飆10K，未被敲出安打，成為一登板就讓對手絕望的存在。

賽後媒體提到，對投手來說，要參與經典賽並非容易的決定，米勒對此回應：「我不認為這是困難的決定，事實上，這是簡單的決定。」他表示，這對多數選手來說都是莫大的榮耀，「能有機會參與其中，這並不是我能視為理所當然的事，所以能有這樣的機會，我馬上就說了yes。」

米勒表示，身為職業球員，要提前幾周準備到可以比賽的狀態，重點是心態，「當你承諾要打後，從11月就會開始思考如何做好準備。」

史肯斯也同意，「是的，我也認為這是簡單的決定，當然會有一些勢必要有的犧牲，像是在休賽季多做一點不一樣的事，但這依然是簡單的決定，我也很慶幸自己決定要打。」

史肯斯此役面對多明尼加隊打線先發4局失1分，賽後坦言這確實是自己碰過最強的打線，「我想他們看我們應該也是一樣的感覺。」他的經典賽任務至此落幕，他大讚：「真的是很棒的一次經驗，完全沒有讓人失望。」

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