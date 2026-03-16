經典賽／好球帶判決引發巨大爭議 誤判主審遭起底是「美國籍」

美國隊今在世界棒球經典賽（WBC）交手多明尼加隊，儘管最後贏球，但贏得並不怎麼光彩，原因在於主審的好球帶判決引起巨大爭議。9局下最後時刻，美國隊終結者米勒（Mason Miller）的一記偏低壞球，竟被主審布雷瑟（Cory Blaser）判好球，讓多國打者培多莫（Geraldo Perdomo）慘遭三振，球隊最後也以1：2落敗，痛失挺進冠軍戰的門票。賽後，該名主審被起底竟是美國籍，讓人質疑賽事公平性。

9局下半，落後1分的多明尼加隊展開最後反攻，當時情況為2出局、三壘上有人，且球數為2好3壞滿球數，此時若能順利選到保送，比賽勝負結果還很難說。然而，美國隊投手米勒接下來對打者培多莫投出明顯偏低的壞球，但主審卻拉弓三振，讓多明尼加最終以輸球作收。不僅培多莫本人感到難以置信，就連《ESPN》知名記者帕森（Jeff Passan）也發文表示，比賽不應該用這個方式結束，實在太遺憾了。

事後主審布雷瑟被起底，竟有美國籍身分。此外，根據統計，這場比賽布雷瑟共計有7球誤判，其中有5球是美國隊得利，而且都是把美國投手的壞球判成好球，讓人質疑比賽有失公平。

不過，相較外界一片「罵聲隆隆」，多明尼加總教練普荷斯（Albert Pujols）則是在賽後採訪中相當冷靜地表示，「我不會糾結在最後一個打席。」

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