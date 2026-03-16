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經典賽／讚史肯斯是最強投手 美國教頭：還有1個在牛棚看比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
史肯斯(中)。 法新社
史肯斯(中)。 法新社

面對晉級之路上的S級對手多明尼加隊，美國隊推出史肯斯（Paul Skenes）迎敵，雖然危機不斷，仍繳出4.1局僅失1分好投，2：1贏球賽後，美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）也大讚他的表現，「他是特別的存在、特別的男人，渴望在關鍵時刻登板。」

史肯斯在預賽負責面對墨西哥一戰，以60球完成4局投球，僅被敲1安打、無失分，送出7次三振；美國隊晉級後，再扛今天的四強戰役，面對本屆炮火最兇的多明尼加，以71球投4.1局，被敲6安打、失1分，失分為第二局被卡米奈羅（Junior Caminero）狙擊陽春砲，史肯斯在這趟經典賽之旅包辦2勝。

賽後被問到對這位年僅23歲強投表現的評價，德羅沙表示，「你能說他就是棒球界最強投手，我想我們還有一個也配得上這個封號的投手，今晚也在牛棚區看比賽，就是史庫柏（Tarik Skubal）。」史庫柏投完預賽對英國一戰已經回歸老虎隊，儘管不再為美國隊登板，仍在今天再度啟程赴經典賽現場，為美國隊當啦啦隊。

德羅沙表示，史肯斯是特別的存在、特別的男人，渴望在大賽登板，即便是大場面，也能控制自己的情緒，投好每一顆球，就連挨轟的那一球，也控在好球帶邊緣，只是稍微高了起來，就被扛出去，「因為場上到處都是這種瘋狂的天賦。」

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多明尼加 經典賽 墨西哥

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