快訊

川普認了要7國護航荷莫茲海峽！日相高市早苗說話了 各國回應一次看

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／再見三振爭議西文、英文媒體都關心 普荷斯：不會糾結最後1球

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
多明尼加教頭普荷斯(右)與球員擊掌。 法新社
多明尼加教頭普荷斯(右)與球員擊掌。 法新社

多明尼加隊以1：2不敵美國隊，止步經典賽四強，最後打席培多莫（Geraldo Perdomo）被大壞球三振掀起各界熱議，多明尼加教頭普荷斯（Albert Pujols）賽後面對西文、英文媒體兩度都針對這一打席提問，給出一樣的回應：「我不會糾結在最後一個打席。」

美國隊由終結者米勒（Mason Miller）把關9局下，一出局後出現保送，先讓代打克魯茲（Oneil Cruz）擊出游擊方向滾地球出局，面對培多莫演出再見三振，美國隊1分差收下勝利。

問題在於這一球其實是顆低角度的大壞球，培多莫第一時間認為已獲保送，球棒一丟準備走上一壘，主審卻拉弓判決三振，培多莫雙手高舉不敢置信，社群網路上也湧現大量不滿，連美國ESPN記者帕森（Jeff Passan）都留言：「比賽不該這樣結束，太丟臉了！」

普荷斯在賽後記者會所面對的第一個提問就與這一球相關，西文媒體提問：「有時候投手明明沒投進好球帶，卻被判好球，尤其是像今天這場比賽，你覺得使用科技避免人為誤判有多重要？」普荷斯回應：「我不想專注在最後一球，這是兩支強隊之間的對戰，我為我的球員感到自豪。」

接下來仍是兩題西文發問，第四題由英文媒體提問，「當你看到最後一球，你認為如果有電子好球帶，比賽結果會有不同嗎？」普荷斯嘆了口氣，「我剛剛用西班牙文說過了…。」

普荷斯坦言，「我對比賽結果感到失望，但我不想批評任何事情。兩隊的投打都表現得很好，像今晚這樣精彩的比賽，我不會只專注在最後一球上。」

美國隊 多明尼加 克魯茲 經典賽

延伸閱讀

經典賽／美籍主審把大壞球變再見三振惹議 美國教頭支持下屆導入ABS

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

經典賽／不斷更新！史肯斯先發好投搭配牛棚封鎖多明尼加 美國2：1殺進冠軍戰

經典賽／曾被點名是Keyman結果13支0 近藤健介賽後抱頭「呆然」

相關新聞

經典賽／再見三振爭議西文、英文媒體都關心 普荷斯：不會糾結最後1球

多明尼加隊以1：2不敵美國隊，止步經典賽四強，最後打席培多莫（Geraldo Perdomo）被大壞球三振掀起各界熱議，多明尼加教頭普荷斯（Albert Pujols）賽後面對西文、英文媒體兩度都針對這一打席提問，給出一樣的回應：「我不會糾結在最後一個打席。」

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

美國隊、多明尼加隊在世界棒球經典賽4強賽上演神仙打架，都只靠全壘打拿到分數，美國靠2轟以2：1險勝，連3屆前進冠軍賽，將面對明天委內瑞拉、義大利隊之間的贏家。

經典賽／史肯斯危機重重仍繳4.1局失1分 美國2:1領先進後段戰

美國隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天扛起4強面對多明尼加隊一戰，第2局起局局都有危機，最終仍先發4.1局僅失1分，第5局羅傑斯（Tyler Rogers）接手靠雙殺完美拆彈，守護美國隊的2：1領先。

經典賽／超台！旅美幫揪費仔、龍仔吃三媽 林維恩：來見兩位大哥

中華隊的世界棒球經典賽之旅落幕，但攜手拚戰的友情仍在延續，包括沙子宸、林維恩等人，今天貼出照片，是與「龍仔」龍恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）聚餐，而背景正是台式小火鍋餐廳。

經典賽／日本隊敗因在投捕！前巨人名將指1致命失誤釀3轟悲劇

原先被看好有望在本屆世界棒球經典賽（WBC）賽事達成連霸的日本隊，卻在8強戰中意外中箭落馬，以5：8不敵南美強權委內瑞拉。其中，日本投手群遭挨3發全壘打，被認為是落敗主因，前日職讀賣巨人名將緒方耕一透過日媒《日刊體育》撰寫評論指出，日本投捕犯了3個相同的錯誤，最終釀成3轟的悲劇。

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

日本隊本屆組堅強陣容挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸，卻在8強賽就遭到淘汰，寫下隊史參賽以來的最慘成績，比賽結束時已跨夜，全隊賽後甚至直到凌晨超過1點才陸續有球員離開球場，在場的日本媒體形容，氣氛十分沉重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。