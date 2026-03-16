經典賽／美籍主審把大壞球變再見三振惹議 美國教頭支持下屆導入ABS

美國隊今天以2：1險勝多明尼加隊，挺進世界棒球經典賽冠軍賽，然而全場最後一球卻掀爭議，美國隊終結者米勒（Mason Miller）的大壞球，竟獲得美國籍主審布雷瑟（Cory Blaser）判決好球，培多莫（Geraldo Perdomo）遭到再見三振。

兩隊今天上演高手過招，美國隊靠第4局韓德森（Gunnar Henderson）、安東尼（Roman Anthony）兩發陽春砲打下領先，面對多明尼加緊追不捨，屢屢化險為夷。

米勒把關9局下，一出局後出現保送，先讓代打克魯茲（Oneil Cruz）擊出游擊方向滾地球出局，面對培多莫演出再見三振，美國隊1分差收下勝利。

問題在於這一球其實是顆低角度的大壞球，培多莫第一時間認為已獲保送，球棒一丟準備走上一壘，主審卻拉弓判決三振，培多莫雙手高舉不敢置信，社群網路上也湧現大量不滿，連美國ESPN記者帕森（Jeff Passan）都留言：「比賽不該這樣結束，太丟臉了！」

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）表示，這是一場水準很高的比賽，自己會永生難忘。當被問到是否支持經典賽導入電子好球帶系統（ABS），他回應：「我認為下一屆應該就會有，我支持。」