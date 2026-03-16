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經典賽／超台！旅美幫揪費仔、龍仔吃三媽 林維恩：來見兩位大哥
中華隊的世界棒球經典賽之旅落幕，但攜手拚戰的友情仍在延續，包括沙子宸、林維恩等人，今天貼出照片，是與「龍仔」龍恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）聚餐，而背景正是台式小火鍋餐廳。
中華隊本屆首度納入美籍台裔戰力龍恩、費爾柴德，龍恩臨到報到前夕因傷無奈退出，僅剩費爾柴德一人助陣，端出大聯盟級戰力，敲出兩發關鍵全壘打，也一舉將自己從「費仔」打成「費神」。
中華隊止步預賽，選手都已回歸母隊報到，效力運動家隊的林維恩和效力守護者隊的費爾柴德，今天更是同場出賽。
有趣的是，林維恩先前就在直播中透露，有跟龍恩聊天，兩人相約回美國後要揪一下，就在今天賽後，同在亞歷桑那仙人掌聯盟進行春訓的旅美台將們與龍恩、費爾柴德聚餐，包括柯敬賢、沙子宸、林維恩、林昱珉等人都出席，而背景是位於亞歷桑那的「Pop Pot & Tea AZ（三媽嗅嗅鍋）」，人在美國一起懷念台味，林維恩也在threads上分享照片留言：「來見兩位大哥」。
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