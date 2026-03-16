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經典賽／日本隊敗因在投捕！前巨人名將指1致命失誤釀3轟悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
狀態調整不佳的伊藤大海遭到重砲狙擊。 路透社
狀態調整不佳的伊藤大海遭到重砲狙擊。 路透社

原先被看好有望在本屆世界棒球經典賽（WBC）賽事達成連霸的日本隊，卻在8強戰中意外中箭落馬，以5：8不敵南美強權委內瑞拉。其中，日本投手群遭挨3發全壘打，被認為是落敗主因，前日職讀賣巨人名將緒方耕一透過日媒《日刊體育》撰寫評論指出，日本投捕犯了3個相同的錯誤，最終釀成3轟的悲劇。

日本先發投手山本由伸在首局首打席，面對亞古納（Ronald Acuña Jr.）投出位置過甜的內角直球，被敲陽春砲；5局上，投手隅田知一郎對賈西亞（Maikel Garcia）內角直球又偏甜，被夯出一發2分彈；6局上，伊藤大海對阿布瑞尤（Wilyer Abreu），91英里（約時速146.5 公里）的偏高內角速球，被扛出一發深遠逆轉3分砲，這球位置不僅過甜，球速也不足以壓制打者。委內瑞拉正是憑藉這3轟，直接擊沉日本武士隊。

緒方耕一認為：「這3支全壘打的共同點是，投向內角的快速球都被打過高。」他接著分析，日本投手被挨的這3轟，大部份都是投手先讓自己球數陷入不利局面，後被打者鎖定敲轟，「從球數來看，第1支是1壞球，第2支是2好2壞，第3支是1好2壞。而且除了第2支之外，其他3支的球數都對打者有利。」緒方耕一補充。

日本牛棚面對委內瑞拉打線頻頻遭轟。 歐新社
日本牛棚面對委內瑞拉打線頻頻遭轟。 歐新社

接著，緒方耕一強調，自己並非有意責怪捕手若月健矢，他認為，像WBC這種短期賽事，與漫長的職業聯賽有很大的不同，他說：「在像世界棒球經典賽這樣的比賽中，再次交手的機率很低，他們應該選擇一種能夠最大限度降低被擊出全壘打機率的策略。僅僅1場比賽，就有3個內角快速球被擊出全壘打，導致失去6分。這種策略會讓他們輸掉原本可以贏的比賽。」

緒方耕一接著表示，日本陣中有很多強力投手，想靠內角速球來壓制這些強力打者，但正因為如此，打者會更加留意，有可能採取「揮大棒」策略，反倒不是靠著串聯安打得分，他強調：「日本隊本應避開這種不必要的『硬碰硬』對決，對抗策略上的判斷確實有點錯誤。」

最後，他解析日本隊在接下來國際賽事可以調整、改善的地方，他說：「下一步很可能是研究如何應對以全壘打為主的棒球策略。希望他們能夠從本屆賽事中吸取教訓，再次向世界冠軍發起衝擊。」

現年57歲的緒方耕一，曾在1987年至1998年期間效力於日職讀賣巨人隊，職業生涯累積17轟、130分打點、96次盜壘、打擊率0.263的成績，且還曾2度拿下盜壘王殊榮，後因傷病問題而選擇引退。

經典賽 日本隊 委內瑞拉

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