2026 WBC中華隊十大話題球員

〈台灣尚勇〉響徹東京巨蛋！

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京巨蛋落幕，中華隊最終未能晉級邁阿密八強，但這趟經典賽之旅仍留下不少讓球迷難忘的畫面。4場預賽門票全部售罄，大批台灣球迷湧入東京巨蛋，觀眾席滿是應援旗海，〈挺台灣 Team Taiwan〉、〈那魯紅不讓〉、〈台灣尚勇〉等應援曲與嗆司曲此起彼落。球迷甚至在觀眾席玩起波浪舞，讓不少人形容那幾天的東京巨蛋彷彿成了另一座「台北大巨蛋」。

而在球場上，球員也交出亮眼表現。本屆預賽4場比賽，中華隊守備像一道銅牆鐵壁，內外野配合流暢，合計96次刺殺、24次助殺，全隊沒有出現任何失誤，守備率以1.000收尾，與南韓、義大利並列預賽守備最穩定的球隊。捕手同樣沒有捕逸紀錄，盜壘阻殺率達5成。這樣穩定的守備，也讓不少球迷看見中華隊在細節上的進步。

或許結果未如球迷期待，但中華隊仍留下許多被反覆討論的精彩瞬間。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計2026 WBC賽事期間網路討論聲量，盤點中華隊討論度最高的10位球員，究竟誰成為本屆經典賽最受關注的中華隊球員？

No.10 林昱珉｜投手

CPBL 中華職棒提供

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效力球隊：MLB亞利桑那響尾蛇｜背號89

林昱珉是近年台灣備受關注的年輕左投，出生於台東、具有阿美族血統。2022年與美國職棒亞利桑那響尾蛇簽約後展開旅美生涯，目前在小聯盟體系持續累積經驗；由於球團對他的投球使用相當謹慎，本屆WBC也為他設定了較嚴格的用球限制。在預賽對捷克的比賽中，林昱珉於3局下接替先發投手登板，中繼2.1局僅用30球沒有失分，成功壓制對手打線，幫助中華隊以14比0提前結束比賽。由於該場用球數已達30球限制，依照規定必須休息一天，因此這場比賽也成為他在預賽唯一的一次登板，無緣在後續對韓國的關鍵戰役再度上場。

比賽擊敗韓國後，中華隊球員情緒激動，不少人在場上落淚。不過林昱珉當下卻一臉疑惑，後來受訪時笑說自己滿頭問號：「陳傑憲他們到底在哭什麼？」直到之後才知道，那是中華隊在經典賽史上首次擊敗韓國。這段反應在社群上迅速被轉傳，也讓不少網友覺得相當可愛。除了投球表現外，他在國際賽場上的霸氣氣勢與場下率真的個性，也吸引不少球迷支持，有網友留言表示：「就愛他滿滿台灣味霸氣的氣勢」、「場上霸氣，場下得體又可愛」。

No.9 林安可｜外野手

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效力球隊：日職埼玉西武獅｜背號73

擁有台灣與阿根廷血統的林安可，一直是台灣棒壇備受矚目的長打型打者。2020年他曾單季轟出32支全壘打，打破當時中職新人全壘打紀錄，也奠定「重砲手」的形象。

在本屆WBC中，林安可代表中華隊出賽4場比賽，15打數敲出1支安打。唯一安打出現在對澳洲一戰，擊球初速高達178公里，也是本屆中華隊擊球初速最快的一球；雖然WBC預賽中，整體成績未完全反映他的長打能力，但關鍵擊球仍展現他的力量。網友指出：「台灣澳洲戰，只有三個人擊出安打，安可就是其中一個」，不少球迷也在社群留言送上鼓勵，期待他接下來在日職舞台上的長期賽季表現。

No.8 鄭浩均｜投手

鄭浩均

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IG：meimei_33___

效力球隊：中信兄弟｜背號33

鄭浩均在投手丘上氣勢十足，但他的綽號卻相當親切，許多球迷第一次聽到綽號「美美」時都會感到好奇。他旅美效力獨立聯盟時，因為名字拼音讓外國隊友常常念不順，乾脆直接登錄「Mei Mei」，久而久之這個名字也成了大家熟悉的綽號。後來回到台灣打球，這個名字也被球迷沿用，而他場上霸氣、場下開朗愛開玩笑的個性，也讓「美美」這個稱呼多了幾分反差感。

在本屆WBC中，鄭浩均先發對上日本隊，直接面對大谷翔平等世界級打者。比賽最終由日本隊拿下勝利，但他在場上選擇正面對決的態度仍引發不少討論。面對無人出局滿壘、打者是大谷翔平的情況，他沒有刻意閃躲，仍選擇積極對決。無論是台灣人、日本媒體，皆讚譽他的運動家精神，有留言更直接點出「鄭浩均的膽識值得尊敬」。

No.7 林家正｜捕手

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效力球隊：日職北海道日本火腿鬥士｜背號38

在本屆經典賽的討論聲量中，捕手林家正同樣是被球迷頻繁提起的球員。在賽場上，捕手或許不是最搶眼的位置，但往往是整支球隊穩定運作的重要關鍵。林家正曾效力於美國職棒小聯盟，是首位透過選秀進入美職體系的台灣球員，先後加入亞利桑那響尾蛇與奧克蘭運動家系統。擁有成熟的配球思維與觀察力，他在場上擅長與投手溝通、調整節奏，也常能根據對手狀況快速制定策略。2024年世界棒球12強賽中，他以穩定的引導能力幫助中華隊奪下冠軍，也因此被球迷稱為「心靈捕手」，甚至有人形容他是那屆賽事的「隱形MVP」。

在本屆WBC中，林家正依然扮演投手群的重要後盾，無論是面對捷克或韓國的比賽，他與投手的搭配都相當穩定。對韓國一戰時，他與孫易磊的投捕搭檔更連續送出三振，也讓不少球迷留下深刻印象。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，聲量最高點來自3月12日的消息，新球季他將加盟日職北海道日本火腿鬥士，與古林睿煬、孫易磊成為隊友，未來有機會在日本職棒舞台看到台灣投捕組合。吸引不少球迷留言：「光是想到未來可以在日職看到台灣投捕搭檔就覺得很興奮」、「決定今年底就去北海道看球幫他們加油。」而林家正沉穩的場上表現、大方又溫和談吐，也圈粉不少球迷，甚至出現大批自稱「家正婦」的支持者，成為網路上的有趣話題。

No.6 鄭宗哲｜內野手

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效力球隊：MLB波士頓紅襪｜ 背號39

鄭宗哲在本屆WBC預賽中展現相當亮眼的表現，成為中華隊打線中的重要火力來源。4場比賽中，他不僅多次擊出安打維持攻勢，還展現出傑出的選球能力，成功選到5次四壞球保送，持續為球隊製造上壘機會。在壘間更展現速度優勢，4次嘗試盜壘全部成功，成為本屆賽會目前的盜壘王。穩定上壘加上積極跑壘，也讓他成為台灣隊攻勢推進的重要關鍵。

在WBC打出亮眼表現後，鄭宗哲的旅美生涯也迎來新進展。今年1月他一度在多支球隊之間轉換名單，最終由波士頓紅襪隊將他納入陣容。近日紅襪也與包含鄭宗哲在內的球員完成2026年球季一年合約協議，確立新賽季名單，也讓他接下來能在春訓持續爭取登上大聯盟舞台的機會。表現不僅讓球迷留下深刻印象，也吸引不少祝福留言：「我們愛你宗哲，謝謝你為台灣棒球做的一切」、「身為紅襪球迷很期待在芬威球場看到你的身影」、「希望你在MLB可以大放異彩，讓他們看到你不只是守備強、打擊跟上壘率也強」；也有網友表示「打成這樣，就好好在美國發展吧。」語氣帶點玩笑，但其實是球迷對他未來旅美之路的祝福、在美國舞台持續發光。

No.5 古林睿煬｜投手

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效力球隊：日職北海道日本火腿鬥士｜背號37

古林睿煬是近年台灣備受矚目的年輕投手，高中時期就展現出接近職業等級的球威，進入中職後以選秀榜眼之姿加盟統一7-ELEVEn獅，並寫下中華職棒最年輕開幕戰先發投手的紀錄。球場上氣勢十足的他，私底下與阿嬤感情深厚，祖孫相處甚至像朋友一樣自然，阿嬤也曾多次到球場為他加油，這段祖孫情誼讓不少球迷印象深刻，因此被親切稱為「府城金孫」，也有人形容他是「全台灣最驕傲的金孫」。

在2026年WBC預賽對韓國的關鍵一戰中，中華隊背水一戰，古林睿煬扛下先發重任。他主投4局僅被敲2支安打、失1分，前3局只用38球就抓下9個出局數，一度讓韓國打線難以突破。比賽過程中他的手指甚至投到破皮流血，退場後被鏡頭拍到在場邊抹淚的畫面，後來他透露是現場應援氣氛的感染力，加上與隊友團結一心成功贏得比賽，使他感動不已。賽後網友也紛紛留言：「古林睿煬讓韓國打者前四局12上12下」、「一級國際賽初登板的古林，表現真的無可挑剔」。

No.4 張育成｜內野手

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效力球隊：富邦悍將｜背號99

有「國防部長」之稱的張育成，是台灣少數擁有大聯盟經驗的球員，曾於2019年升上美國職棒大聯盟，成為第16位登上MLB舞台的台灣選手。憑藉長打能力與穩定守備，他在中華隊與職棒球隊中常被安排在第4棒位置，擔任指定打擊或守一壘，是打線的重要火力來源。

在2026年WBC預賽中，張育成15打數敲出6支安打，是台灣隊安打最多的打者。對韓國一戰，他率先敲出陽春全壘打，擊球初速達108.7英里，為中華隊先馳得點，也是預賽擊球速度第二快的一球。除了打擊表現外，他在場上的情緒同樣成為轉播焦點。9局下半戰局4比4僵持時，鏡頭捕捉到場上氣氛緊繃，唯獨張育成對鏡頭露出燦笑，掀起網友熱議，有球迷留言：「心理素質真的很強」、「部長簡直把棒球賽當成他的舞台，享受整個比賽過程，整個自信從容」。而在擊敗韓國隊的那一刻，他當場落下男兒淚，也成為不少球迷難忘的一幕。

No.3 徐若熙｜投手

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效力球隊：日職福岡軟銀鷹｜背號18

在台灣年輕投手之中，徐若熙一直是備受期待的名字。職業生涯初期，他就展現出驚人的球速與三振能力，也逐漸成為味全龍重返中職後的重要投手戰力，因此被球迷稱為「龍之子」。憑藉均速150公里以上的火球速與壓制力，「火球男」的稱號也逐漸在球迷間傳開。2026年他加盟日職福岡軟銀鷹並穿上象徵王牌的18號背號，也讓這位台灣強投再次成為球迷討論的焦點。

在本屆2026年WBC預賽首戰中，徐若熙擔任先發投手，主投4局僅被敲2支安打，沒有失分並送出3次三振，展現出穩定的控球與速球、變速球之間的速差優勢。比賽結束後，「徐若熙球速」很快成為社群熱門話題，不少球迷也看好這位龍之子未來在國際賽舞台的表現。

No.2 費仔 Stuart Fairchild｜外野手

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效力球隊：MLB克里夫蘭守護者｜背號17

擁有台美血統、具阿美族背景的外野手費仔，是本屆中華隊討論度極高的旅外球員。對捷克一戰第二局，他轟出一支滿貫全壘打，幫助中華隊取得領先，也成為預賽最受討論的攻勢之一。這支全壘打飛行距離達389英尺，是台灣隊本屆預賽最遠的一轟，比賽畫面在社群平台迅速流傳，不少球迷認為「這一棒真的太關鍵」。另一個重要時刻出現在對南韓一戰，他從大聯盟投手丹寧（Dane Dunning）手中敲出逆轉2分全壘打，成為比賽的重要轉折點。幾次關鍵長打，也讓不少球迷形容他是本屆中華隊最令人驚喜的火力之一。

場外話題同樣不斷升溫，他在經典賽對澳洲一戰穿過的實戰球衣登上MLB官方拍賣平台後，競標次數突破50次，出價近台幣20萬元。經典賽結束後，他也接下首個個人代言，與精品咖啡品牌CAFE!N合作。球迷除了討論他的滿貫砲，也被他的親和個性與流利中文圈粉，社群上甚至出現「什麼費仔，是費神」的留言，可見人氣快速飆升。

賽事結束後，費仔預計返回美國參加大聯盟春訓。短短幾場比賽，他不只用球棒讓球迷記住名字，也讓更多人看見這位擁有台灣血統的旅外球員。

No.1 陳傑憲｜外野手

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效力球隊：統一7-ELEVEn獅｜背號24

如果要說本屆中華隊最具代表性的身影，很多球迷第一個想到的名字就是陳傑憲。無論是在統一7-ELEVEn獅，還是在中華隊，身為隊長的陳傑憲一直是球隊的重要核心。2024年世界棒球12強賽，他以隊長身分帶領中華隊奪下隊史首座冠軍，並包辦賽會MVP、打擊王、最佳外野手與最佳防守球員等多項獎項，成為當屆最受矚目的球星之一。到了2026年WBC經典賽，他依然是球迷關注的焦點人物，日本Netflix轉播C組賽事時，在他以第3棒登場時特別加註「端整な顔立ちの頼れるキャプテン」，意即「五官端正、讓人信賴的隊長」，畫面在社群上迅速被球迷截圖分享，甚至有日本網友在X平台貼出陳傑憲、大谷翔平與南韓球星李政厚三位亞洲隊長的照片，大讚「WBC亞洲3國的隊長都太帥了」。

本屆經典賽中，陳傑憲的拚戰身影也成為球迷討論焦點。首戰對澳洲時，他在打擊時遭觸身球擊中左手食指，初步診斷為骨裂，讓現場氣氛一度凝重。不過到了台韓大戰，他仍帶傷代跑並奮力撲壘跑回關鍵分數，在場邊也不斷鼓舞隊友，展現隊長的責任感。有網友留言：「看到陳傑憲手受傷還是奮不顧身的撲壘差點哭了。」球迷也常戲稱他是「邊牧」，形容他像邊境牧羊犬一樣精力充沛、停不下來，即使帶傷也總想回到場上幫助球隊。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，他在3月5日對澳洲之戰創下8,334筆聲量，3月8日台韓大戰更飆升至14,627筆，而近三個月整體討論聲量達60,113筆，拿下本屆中華隊討論度第一。

目前陳傑憲已返回台灣接受治療與休養，球團也持續關注手指骨裂與手腕舊傷的恢復情況，待身體狀況穩定後，再依復原進度規劃回到球場的時程。

經典賽的旅程告一段落，但球場上留下的拚戰畫面仍讓人記憶深刻。從球員到教練團與幕後工作人員，每一份努力都讓這支國家隊更加完整，也再次凝聚了台灣球迷對棒球的熱情。中華職棒會長蔡其昌曾說：「你不能只有在贏球的時候才愛他們。」對許多球迷而言，支持一支球隊，不只是比分領先時的歡呼，更是在比分落後時仍願意為他們鼓掌。

謝謝每一位在場上與場邊努力的人，謝謝Team Taiwan帶來每一場全力以赴的比賽。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年12月11日至2026年3月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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