經典賽／史肯斯先發好投搭配牛棚封鎖多明尼加 美國2：1殺進冠軍戰

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強賽在美國邁阿密LoanDepot Park登場，美國隊與多明尼加隊上演高張力對決。美國隊由王牌右投史肯斯（Paul Skenes）先發，多明尼加則派出塞維里諾（Luis Severino）應戰。比賽在兩隊投手與打線交鋒下節奏緊湊，多次出現關鍵守備與長打攻勢。

9局下，終結者米勒（Mason Miller）登場關門。米勒先三振卡米奈羅，隨後保送第7棒羅德里奎茲（Julio Rodríguez）；多明尼加換代打克魯茲（Oneil Cruz）。米勒出現暴投，讓羅德里奎茲趁機上到二壘。

克魯茲游擊滾地球出局，跑者上三壘。兩出局情況下，柏多莫纏鬥到2好3壞，遭到再見三振。美國隊投手群強力封鎖多明尼加，挺進最後冠軍戰。

9局上，多明尼加更換投手杜瓦（Camilo Doval）。史密斯和巴克斯頓（Byron Buxton）連續吞下三振；圖蘭一壘方向滾地出局，三上三下。美國隊帶著1分領先優勢進入最後半局。

8局下，美國隊再度啟動新牛棚惠特拉克（Getts Whitlock）。面對強打索托，惠特拉克一記偏低直球進壘，索托沒有出棒，直接被主審裁掉三振；小葛雷諾投手前滾地，輕鬆被解決。接下來面對馬查多，惠特拉克再度取得球數領先，再度送出一張老K，完全封鎖住多明尼加中心打線。

8局上，多明尼加更換投手多明格茲（Seranthony Domínguez）。先是用一記內角上竄速球讓賈吉揮空三振出局；史瓦伯獲得四壞球保送，先前擊出全壘打的韓德森擊出二壘方向滾地，多明尼加成功策動雙殺。

7局下，美國隊再度換投，貝德納（David Bednar）解決羅德里奎茲，威爾斯擊出右外野深遠二壘安打，柏多莫（Geraldo Perdomo）又揮出中外野安打，形成一、三壘有人。柏多莫趁機上二壘，不過接下來塔提斯和馬堤接連遭到三振，美國隊牛棚守住失分危機。

7局上，多明尼加換投烏里貝（Abner Uribe），美國隊接連3棒無功而返。

6局上，多明尼加投手布拉佐班（Huascar Brazoban）面對史密斯、安東尼和圖蘭連續送出3次三振。6局下，美國更換投手賈特斯（Griffin Jax），靠著游擊手惠特一次精彩的刺殺，美國隊3上3下，比分仍是2比1。

5局下，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）內野安打上壘，馬堤中外野安打，1出局後形成一、二壘有人；美國隊決定將史肯斯換下，由羅傑斯（Tyler Rogers）接替。羅傑面對強打索托，讓他擊出軟弱滾地球，順利造成雙殺，解決危機。美國隊維持2比1領先

5局上，哈波（Bryce Harper）率先擊出左外野飛球出局後，賈吉鎖定多明尼加投手梅希亞（Juan Mejia）的球路，一棒將球轟向中外野深遠方向。球在邁阿密球場中外野方向快速飛行，看起來極有機會越過全壘打牆。然而羅德里奎茲在牆前精準判斷落點，縱身一跳完成精彩接殺，成功將這支可能的全壘打攔截下來。

4局下，多明尼加製造最大威脅。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）先敲出二壘安打，接著馬查多（Manny Machado）補上安打，史肯斯又觸身球保送羅德里奎茲（Julio Rodríguez），形成2出局滿壘。關鍵時刻史肯斯讓威爾斯（Austin Wells）擊出左外野飛球出局，成功讓三名跑者全部殘壘，守住領先。

4局上，美國隊扳平比分。韓德森面對塞維里諾轟出右中外野陽春全壘打，將比數追成1比1。這位內野手生涯對戰塞維里諾9打數敲出7安，因此被安排進先發打線。隨後塞維里諾解決下一名打者後，多明尼加總教練普荷斯（Albert Pujols）決定換投，派上左投索托（Gregory Soto）。

然而這次換投反而讓美國取得領先。紅襪潛力新秀安東尼（Roman Anthony）面對左投索托，一棒將球轟向中外野看台，擊出超前陽春全壘打，美國隊以2比1反超。

3局下，多明尼加差點擴大比分。馬爾特擊出右外野安打後，塔提斯嘗試從一壘直衝三壘，但美國右外野手賈吉送出精準長傳，成功將塔提斯觸殺在三壘前，結束這一局。這也是賈吉在本屆經典賽第2次從右外野傳殺跑者於三壘。

3局上，美國隊形成得點圈機會。威特敲出安打，哈波再補上二壘安打形成二、三壘有人。不過塞維里諾穩住陣腳，連續三振賈吉與舒瓦伯，成功讓多明尼加維持1比0領先。

2局下，多明尼加率先突破僵局。2出局後，坦帕灣光芒強打卡米奈羅（Junior Caminero）鎖定史肯斯的球路，一棒將球轟出左外野全壘打牆外，為多明尼加先馳得點，取得1比0領先。這位22歲重砲在2025年球季曾轟出45支全壘打、貢獻110分打點。

1局下，美國先發史肯斯展現壓制力。他僅用9球就完成三上三下，先讓塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出左外野飛球出局，接著讓馬堤（Ketel Marte）擊出二壘飛球，最後圖蘭（Brice Turang）滑接守備沒收索托（Juan Soto）的安打，迅速結束這一局。

1局上，美國隊先展開攻勢。塞維里諾先三振惠特（Bobby Witt Jr.）與哈波（Bryce Harper），接著雖然被賈吉（Aaron Judge）敲出安打，並因觸身球讓史瓦伯（Kyle Schwarber）上壘，但韓德森（Gunnar Henderson）擊出二壘滾地球出局，讓多明尼加成功化解危機。