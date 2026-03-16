聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／近藤健介13支0發聲 「深刻體會與大聯盟選手的差距」
日本隊在世界棒球經典賽止步8強，近藤健介全程狀況低迷，留下13打數0安打，他在比賽落幕後透過IG道出心聲，表示深刻體會到自己的不足，與大聯盟球員之間的差距，「我會重新好好加強自己。」
近藤擁有「安打製造機」、「打擊機器」美稱，卻在此次經典賽完全「當機」，昨天面對委內瑞拉之戰在板凳上待命，直到9局下日本隊窮途末路之際被派上場代打，對決帕倫西亞（Daniel Palencia）球數2好2壞時，面對99.4哩內角直球未出棒，主審判決好球，近藤遭到三振。
近藤透過社群感謝球迷的支持，也檢討自己的不足，「這次比賽我幾乎沒有做出任何貢獻，沒能回應球迷們的期待，真的非常抱歉。」他表示，「我深刻感受到自己實力的不足，以及與大聯盟頂級選手之間的差距，之後我會重新加強鍛鍊自己。」
近藤也坦言，有聽到一些對選手不太友善的言語，「對於這樣的比賽結果，我們會確實的檢討與反省，但哪些話是真的出於鼓勵，選手自己會最清楚。」他說會將鼓勵的話語化為力量，在2026年賽季全力以赴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。