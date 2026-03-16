經典賽／近藤健介13支0發聲 「深刻體會與大聯盟選手的差距」

日本隊在世界棒球經典賽止步8強，近藤健介全程狀況低迷，留下13打數0安打，他在比賽落幕後透過IG道出心聲，表示深刻體會到自己的不足，與大聯盟球員之間的差距，「我會重新好好加強自己。」

近藤擁有「安打製造機」、「打擊機器」美稱，卻在此次經典賽完全「當機」，昨天面對委內瑞拉之戰在板凳上待命，直到9局下日本隊窮途末路之際被派上場代打，對決帕倫西亞（Daniel Palencia）球數2好2壞時，面對99.4哩內角直球未出棒，主審判決好球，近藤遭到三振。

近藤透過社群感謝球迷的支持，也檢討自己的不足，「這次比賽我幾乎沒有做出任何貢獻，沒能回應球迷們的期待，真的非常抱歉。」他表示，「我深刻感受到自己實力的不足，以及與大聯盟頂級選手之間的差距，之後我會重新加強鍛鍊自己。」

近藤也坦言，有聽到一些對選手不太友善的言語，「對於這樣的比賽結果，我們會確實的檢討與反省，但哪些話是真的出於鼓勵，選手自己會最清楚。」他說會將鼓勵的話語化為力量，在2026年賽季全力以赴。