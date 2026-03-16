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經典賽／美國4局2：1領先！卡米奈羅陽春砲狙擊史肯斯破紀錄 多明尼加本屆15轟寫新猷

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
卡米奈羅砲轟美國隊王牌投手史肯斯。 路透
卡米奈羅砲轟美國隊王牌投手史肯斯。 路透

多明尼加隊在本屆世界棒球經典賽砲聲隆隆，今天確定轟破紀錄，第2局卡米奈羅（Junior Caminero）從美國隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）手中敲出陽春砲，累積15轟改寫賽史新猷。

經典賽今天展開4強對戰，美國、多明尼加兩支美洲強權交鋒，美國推出史肯斯迎敵，第2局偏高的84.4哩橫掃球遭到狙擊，卡米奈格一棒掃出中左外野全壘打牆外，擊球初速105.6哩、飛行距離401呎。

多明尼加在本屆賽會場場開轟，至今天賽前累積14轟，已經追平2009年墨西哥隊締造的賽會紀錄，今天第15轟出爐，一舉寫下新猷，多明尼加仍有機會繼續堆高障礙。

美國隊4上連續開轟，反以2:1超前多明尼加。

美國隊 史肯斯 美國 經典賽

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