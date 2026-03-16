經典賽／日本隊震撼出局10小時搭機返國 井端表態請辭：結果就是一切

日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸夢碎，大谷翔平雖有開轟表現，但也成為比賽的最後一個出局數，日本隊最終以5：8敗給委內瑞拉隊，首度無緣4強，大谷翔平賽後坦言「非常不甘心」，但也表示，有和日本隊隊友們相約，未來國際賽再相見。

2026-03-15 14:39