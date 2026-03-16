聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／日本隊震撼出局10小時搭機返國 井端表態請辭：結果就是一切
日本武士在世界棒球經典賽8強衝擊出局，今天下午球隊就將搭機回到日本，這趟「邁阿密之旅」只停留了4天就落幕，監督井端弘和接連帶領兩項大賽失利，坦言：「結果就是一切」，表明將請辭負責。
日本帶著4勝0敗從C組出線，卻在淘汰賽階段只生存了1場，昨天以5：8不敵委內瑞拉，止步8強，這支三屆冠軍球隊寫下隊史在經典賽最慘成績，選手難掩失落，當地時間凌晨0時過後比賽落幕，直到近凌晨2點才離開球場。
日本媒體報導，日本隊在這場震撼敗仗的10小時後，已經搭乘巴士離開飯店，預計在日本當地時間16日下午回到國內，選手歸建所屬球隊，為新賽季展開備戰。
井端弘和在出發返日前受訪表示，結果就是一切，自己將在本屆賽事結束後卸任監督。
井端接連帶領日本隊挑戰兩項大賽都遭遇挫敗，先是2024年世界12強棒球賽在決賽輸給中華隊，屈居亞軍，今年又在經典賽寫下隊史最差成績，外界對他的批評聲浪不斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。